Ворог разом з інформаційною пропагандою буде намагатися займати активну позицію на полі бою. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, інформує 24 Канал.

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Яку ситуацію очікувати на фронті

На думку Юсова ворог продовжить окремі операції наступу на окремих ділянках фронту.

Ми бачимо на українському сході загострення, які тривають і активну дію українських сил безпеки та оборони. Тут власне і військово-політичне керівництво поінформоване і готується до різних сценаріїв,

– розповів представник ГУР МО.

Він наголосив, що українські сили безпеки та оборони готуються до різних сценаріїв, в тому числі на Куп'янському напрямку, хоча, як зазначив Юсов, "більше, ніж повідомлялося, ми повідомляти не будемо".

Тактика противника

Представник ГУР також прокоментував можливі дії окупантів. За його словами, вони матимуть комбінований характер.

Якщо ми говоримо про постійну загрозу з повітря, ті самі ракетні удари і БпЛА, то це також елементи реакції на відсутність успіхів на полі бою. Тому разом з пропагандою ворог буде до березня намагатись максимально активну позицію займати,

– констатував Юсов.

Окупанти не покидатимуть пошук видуманих "перемог"

За словами Юсова, якщо говорити про російську пропаганду, то їй реальність не дуже значима.

Якщо немає реальних здобутків на полі бою, а, як зазначив Юсов, їх немає, то будуть вигадані, уявні, реалізовані чергові ІПСО проти України та оголошені неіснуючі перемоги.

Це те, що роспропаганда буде робити і вже робить готуючись до виборів Путіна,

– заявив розвідник.

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