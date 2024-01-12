Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зауваживши, що Україна має невелику кількість таких комплексів. Там, де вони дислокуються, балістику збивають досить ефективно. Зазначимо, що окупанти випустили по Харкову північнокорейську балістичну ракету 2 січня.

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"Але росіяни розвідують, де саме потужно представлені зенітно-ракетні комплекси з протиракетними можливостями та намагаються застосовувати передусім балістичні ракети по інших об'єктах, де немає у нас таких спроможностей", – сказав Романенко.

До слова, балістичні ракети КНДР мають більшу дальність та потужнішу бойову частину.

Велика ціна

У США та Великій Британії заявили, що Північна Корея має заплатити "велику ціну" за поглиблення співпраці з Росією. Це важливо в контексті того, що країна-агресорка прагне отримати балістичні ракети від Ірану.

Та відповідь світу після передачі ракет від КНДР має бути у широкому спектрі, аби унеможливити постачання з боку Ірану. Якщо говорити про економіку, то йдеться про жорсткіші санкції.

Щоби Сили оборони підвищили потенціал знищення повітряних цілей балістичних, треба підсилювати відповідними засобами протиракетної оборони,

– додав військовий експерт.

Нині союзники розглядають ці питання. Тобто вони збільшують кількість батарей ЗРК з протиракетними можливостями та працюють над тим, аби Україні передали далекобійні ракети від 300 кілометрів. Усе, щоби бити ними по ворожих цілях.

На упередження

Росія запускає балістичні ракети С-300 з Бєлгородської області. Тому, як зауважив генерал-лейтенант у відставці, важливо бити на упередження. Це буде більш ефективна протидія балістиці. Тобто треба знищувати російські пускові установки наземного та повітряного базування.

"Ми очікуємо на поставки нам та відповідний дозвіл з боку передусім американців на застосування HIMARS, MLRS системи дальністю до 300 кілометрів. А також німецький Taurus очікуємо, адже ситуація ускладнюється", – сказав Романенко.

Балістика від КНДР