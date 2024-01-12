Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зауваживши, що Україна має невелику кількість таких комплексів. Там, де вони дислокуються, балістику збивають досить ефективно. Зазначимо, що окупанти випустили по Харкову північнокорейську балістичну ракету 2 січня.
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"Але росіяни розвідують, де саме потужно представлені зенітно-ракетні комплекси з протиракетними можливостями та намагаються застосовувати передусім балістичні ракети по інших об'єктах, де немає у нас таких спроможностей", – сказав Романенко.
До слова, балістичні ракети КНДР мають більшу дальність та потужнішу бойову частину.
Велика ціна
У США та Великій Британії заявили, що Північна Корея має заплатити "велику ціну" за поглиблення співпраці з Росією. Це важливо в контексті того, що країна-агресорка прагне отримати балістичні ракети від Ірану.
Та відповідь світу після передачі ракет від КНДР має бути у широкому спектрі, аби унеможливити постачання з боку Ірану. Якщо говорити про економіку, то йдеться про жорсткіші санкції.
Щоби Сили оборони підвищили потенціал знищення повітряних цілей балістичних, треба підсилювати відповідними засобами протиракетної оборони,
– додав військовий експерт.
Нині союзники розглядають ці питання. Тобто вони збільшують кількість батарей ЗРК з протиракетними можливостями та працюють над тим, аби Україні передали далекобійні ракети від 300 кілометрів. Усе, щоби бити ними по ворожих цілях.
На упередження
Росія запускає балістичні ракети С-300 з Бєлгородської області. Тому, як зауважив генерал-лейтенант у відставці, важливо бити на упередження. Це буде більш ефективна протидія балістиці. Тобто треба знищувати російські пускові установки наземного та повітряного базування.
"Ми очікуємо на поставки нам та відповідний дозвіл з боку передусім американців на застосування HIMARS, MLRS системи дальністю до 300 кілометрів. А також німецький Taurus очікуємо, адже ситуація ускладнюється", – сказав Романенко.
Балістика від КНДР
- У США заявили, що Росія вдарила по Україні балістичними ракетами, які вона отримала від Північної Кореї. За словами представника Білого дому Джона Кірбі, розсекречені дані розвідки свідчать, що окупанти отримали пускові установки та балістичні ракети.
- В обмін на це КНДР хоче отримати від Росії винищувачі. А також – ракети, бронетехніку, провідні військові технології та засоби виробництва балістики. У Північній Кореї тим часом заявили, що звинувачення щодо застосування Росією їхніх ракет начебто "безпідставні".
- У ГУР МО заявили, що у них є удосталь інформації про постачання північнокорейської балістики росіянам. Однак від КНДР Росія отримала не лише це озброєння.