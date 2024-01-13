Відео російських пропагандистів шириться мережею. До слова, користувачі не повірили у черговий фейк окупантів, передає 24 Канал.

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"Хотів заробити грошей"

У мережі окупанти опублікували відео буцімто з "польським найманцем". Його обличчя росіяни вирішили чомусь заблюрити.

Так, на опублікованих кадрах чоловік намагається розмовляти польською мовою, однак виходило у нього не дуже. Він розповідав історію про те, що він – родом із польського міста Пулави, а до України "приїхав заробити грошей". Захопили у полон "найманця" буцімто під час штурму в Кринках, що на лівобережжі Херсонської області.

Був у Кринках, росіяни почали стріляти. Почався штурм, потім вибух і все. Поглянув навкруги – нікого немає. Українська армія втекла, а я лишився один,

– розповідає "найманець" у пропагандистському сюжеті.

Ба більше, він навіть подякував російським військовим за "гарне ставлення й піклування".

Пропагандистський сюжет про "польського найманця": дивіться відео

До слова, користувачі у мережі не повірили у російський пропагандистський сюжет. Більшість наголосила, що цей "сюжет" орієнтований виключно на росіян, адже ніхто більше не повірить у такі заяви "польського найманця". Окрім того, видала окупантів і польська мова "найманця".

Як у мережі коментують відео з "польським найманцем" – більше у галереї

Окупанти поширюють фейки про роботу швидкої

Росіяни постійно поширюють фейки про Україну, які спрямовані на дестабілізацію в суспільстві. Інколи окупанти намагаються зробити з поодиноких випадків "гучний сюжет".

Так, на початку січня противник почав поширювати заяви про те, що в Україні "масово помирають через неприїзд швидкої". Свої заяви вони підтверджують "скриншотами з українських ЗМІ". Пропагандисти повідомляють, що на Харківщині дівчинку вкусила кішка, заражена сказом, проте лікарі не зробили їй уколів; на Прикарпатті дівчина померла від грипу, ще кілька випадків, коли педагогам та вихователям середніх ставало погано з серцем, а лікарі просто не приїжджали до них. Також додається фрагмент діалогу, нібито швидка відмовилась їхати на виклик, коли в дитини розболівся зуб.

Усе це пропагандисти "прикрасили" заявами, що швидка в Україні приїжджає лише за гроші. Однак у жодному з цих випадків насправді не мовилося, що швидка відмовлялася приїжджати.