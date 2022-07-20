Это уже не дно, а ад с чертями: российские пропагандисты превзошли сами себя

Пропагандисты телеканала "россия-1" превзошли сами себя и сняли сюжет, который можно ставить в палату мер и весов для иллюстрации человеческой подлости.

Очередная ложь пропагандистов

Женщина из Попасной, которая в последние годы жила в москве, возвращается в город, чтобы увидеть маму, с которой после боев пропала связь. В Попасную героиня едет вместе со съемочной группой.

Читайте Ядерная кнопка и деменция путина: стоит ли бояться угроз хозяина кремля

Дом женщины, конечно же, разбомблен, потому что 90% Попасной уничтожено в процессе "освобождения". В разгромленной квартире она находит труп погибшей мамы и начинает орать перед камерой: "Мамочка милая, какая жестокая эта Америка, и фашисты нацистские, что же вы сделали, с*ки, убийцы!"

До тех пор, пока полоумный путин не объявил "спецоперацию" и не сравнял Попасную с землей, мама этой женщины была жива и здорова. Никакие "нацистские фашисты" ей не делали ничего плохого. Но происходит невероятное. Вместо того чтобы проклинать настоящих убийц, которые пришли и просто так уничтожили мирный город, героиня проклинает "жестокую Америку".

Актуально путин выстраивает в мире новую ось зла: кто с ним попал в круг изгнанников

Дна нет

российская пропаганда – это что-то невероятное. Казалось бы, уже давно пора привыкнуть, что дна нет. Но ведь это уже и не дно, а какой-то ад с чертями.

У людей в буквальном смысле отбирают душу, подселяя в них бесов и заставляя видеть "защитников" даже в убийцах собственных матерей.

Также интересно – кремль хочет затянуть войну: зачем это нужно путину: смотрите видео