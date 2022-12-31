На российском телевидении пропагандисты уже "делили Польшу". Это не первый подобный случай, свидетельствующий о том, что если не остановить Россию сейчас, то она пойдет дальше оккупировать чужие земли, пишет 24 Канал.
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Как пропагандисты собрались "делить Польшу"
Российские пропагандисты на государственном телевидении решили поделить Польшу. Не обошлось без упоминаний Сталина и сентенций о том, что европейская страна это заслужила.
Однако вдруг "эксперты" вспомнили, что перед тем как брать Польшу, сначала нужно взять хотя бы Славянск.
Выпуск пропагандистов: смотрите видео
Польша признала Россию спонсором терроризма
Вечером 14 декабря на заседании польского Сейма Россию признали государством-спонсором терроризма. Более того, в резолюции есть поправка, которая возлагает на Россию ответственность за катастрофу под Смоленском.
В голосовании на 68-м заседании Сейма приняли участие 234 депутата. Из них большинство, а именно 231 депутат, проголосовали за это решение, и только двое против. Однако отметим, что это не первая попытка проголосовать за резолюцию.
Соловьев заговорил о защите еще одного "братского народа"
- Российские пропагандисты уже ищут, куда еще можно было направить свои "спасательные отряды". Так, Соловьев уже заговорил о сербском "братском народе", который нуждается во вмешательстве.
- В традиционной манере пропагандист сначала бормотал что-то о "великом народе". В этом же контексте он упомянул и о сербах. Мол, нужно вмешаться в ситуацию. Но и здесь он решил схитрить, переведя ответственность.
- Соловьев отметил, что не намерен подталкивать политическое руководство страны. В то же время его очень уж терзает этот "непростой" вопрос.