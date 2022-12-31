На российском телевидении пропагандисты уже "делили Польшу". Это не первый подобный случай, свидетельствующий о том, что если не остановить Россию сейчас, то она пойдет дальше оккупировать чужие земли, пишет 24 Канал.

Читайте также Заткнись, мразь, – Соловьев набросился на Гиркина, защищая позорные провалы диктатора Путина

Как пропагандисты собрались "делить Польшу"

Российские пропагандисты на государственном телевидении решили поделить Польшу. Не обошлось без упоминаний Сталина и сентенций о том, что европейская страна это заслужила.

Однако вдруг "эксперты" вспомнили, что перед тем как брать Польшу, сначала нужно взять хотя бы Славянск.

Выпуск пропагандистов: смотрите видео

Польша признала Россию спонсором терроризма

Вечером 14 декабря на заседании польского Сейма Россию признали государством-спонсором терроризма. Более того, в резолюции есть поправка, которая возлагает на Россию ответственность за катастрофу под Смоленском.

В голосовании на 68-м заседании Сейма приняли участие 234 депутата. Из них большинство, а именно 231 депутат, проголосовали за это решение, и только двое против. Однако отметим, что это не первая попытка проголосовать за резолюцию.

Соловьев заговорил о защите еще одного "братского народа"