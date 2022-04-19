В публикации говорится, что это произошло при обстреле села Гусаровка Балаклейского района Харьковской области.

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Центр стратегических коммуникаций ознакомился с этой публикацией и развенчал фейки пропагандистов.

В первую очередь Центр обнаружил, что в оригинале статьи есть сомнения в происхождении ракеты. Журналисты отметили, что она "вероятно украинская". Это связано с тем, что репортеры NYT не могли приблизиться к объекту из-за опасности от недетонированных зарядов.

Поэтому они только на расстоянии, визуально идентифицировали остатки двух из трех ракет,

– сообщают аналитики Центра.

К тому же, 8 апреля NYT утверждала, что подобная ракета из системы "Ураган" использовалась россиянами на окраине Харькова. Об этом пропагандисты из ТАСС, конечно, не упоминают.

Важно и то, что ссылка в статье есть только на одного человека – главу сельсовета Юрия Дорошенко, потому что все указанные ракеты якобы найдены у него на огороде. Это не репрезентативная подборка.

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