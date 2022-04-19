В публікації мовиться, що це трапилося під час обстрілу села Гусарівка Балаклійського району Харківської області.

Читайте також Байден проводить закритий відеодзвінок із союзниками щодо ситуації навколо України

Центр стратегічних комунікацій ознайомився з цією публікацією та розвінчав фейки пропагандистів.

Насамперед, Центр виявив, що в оригіналі статті є сумніви щодо походження ракети. Журналісти зазначили, що вона "ймовірно українська". Це пов'язано із тим, що репортери NYT не могли наблизитися до об'єкта через небезпеку від нездетонованих зарядів.

Тому вони лише на відстані, візуально ідентифікували залишки двох із трьох ракет,

– повідомляють аналітики Центру.

До того ж 8 квітня NYT стверджувала, що схожа ракета з системи "Ураган" використовувалась росіянами на околиці Харкова. Про це пропагандисти із ТАСС, звісно, не згадують.

Важливо й те, що посилання в статті є лише на одну людину – голову сільради Юрія Дорошенка, бо усі вказані ракети нібито знайдені у нього на городі. Це не репрезентативна вибірка.

Зверніть увагу – розвідка зазначила, що Росія готувалася нападати на Білорусь: деталі у відео