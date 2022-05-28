Российские ракеты попали в завод в Кривом Роге: предприятие практически разрушено

Российские ракеты 28 мая попали в завод в Кривом Роге. К сожалению, предприятие практически разрушено.

Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что слышны взрывы. На месте "прилета" вспыхнул пожар. Чтобы его ликвидировать привлекли подразделения спасателей.

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Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен,

– говорится в сообщении.

Валентин Резниченко – глава Днепропетровской ОВА – конкретизировал, что в предприятие попали двумя вражескими ракетами. Российские оккупанты нанесли сильные разрушения. Спасатели уже приступили к работе. Информацию о пострадавших пока уточняют.

Информация о взрыве в Кривом Роге появилась около 20:30. Тогда во многих областях Украины была воздушная тревога. Местных жителей призвали немедленно идти в укрытие гражданской защиты.

Россия наносит варварские удары

Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 28 мая заявил, что российские оккупанты нанесли бессмысленные и откровенно варварские удары по Сумской области. Украинский лидер подчеркнул: все области нашего государства уже давно все поняли о России. Новым террором страна-оккупант не сможет ничего добавить и тем более не сможет запугать.

Президент рассказал также, что в результате российского обстрела в Николаеве погиб человек. Кроме того, известно о 7 пострадавших. Из них 2 – в очень тяжелом состоянии.

"Снова и снова буду напоминать миру, что нужно наконец признать официально Россию государством-террористом, государством – спонсором терроризма. Это просто правдиво", – подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что это честно отражает ту ежедневную реальность, которую российские оккупанты создали в Украине и очень хотят понести дальше в Европу.

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Россия 28 мая запустила 6 неуправляемых ракет по приграничным территориям Сумской области. Враг ударил по церкви и детскому саду. Во время обстрелов пострадала женщина.