Во время ракетной атаки подстанция предприятия испытала сразу три ракетных прилета. Это оборудование обеспечивает свет для сотни тысяч человек.
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Как выглядит подстанция сейчас
Сотрудник Укрэнерго Владимир рассказал, что на месте прилета образовалась огромная воронка. Он также добавил, что после попадания спасатели не сразу смогли потушить пожар.
Тогда продолжалась воздушная тревога. Мы не подпускали сюда спасателей, чтобы минимизировать количество жертв. Ведь люди – это самое ценное, что у нас есть,
– говорит Владимир.
Восемь часов спасатели гасили пожар на объекте, который снабжал светом промышленность и дома украинцев. После ликвидации последствий прилетов энергетики и инженеры без передышки пытаются возобновить работу оборудования.
Последствия попадания в электроподстанцию: смотрите видео
Владимир призвал украинцев с пониманием воспринять фактор отключения света. Ведь стабилизация энергосистемы не происходит за 5 минут. На это, говорит энергетик, уходит много времени и сил.
В Украине скоро улучшится ситуация со светом
- Поскольку 14 и 15 января в Украину придет потепление, отключения электроэнергии могут уменьшиться.
- Однако необходимо экономить электроэнергию, поскольку в Украине сейчас холодная погода. Энергетики пытаются подключить к энергосистеме как можно больше генерирующих мощностей.
- Следует также добавить, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, что ситуация с энергообеспечением столицы уже не так безнадежна, как была раньше. Даже при возможности новых ракетных обстрелов.
- Поворозник отметил, что полный блекаут перестанет угрожать Киеву уже с середины февраля. По его словам, несмотря на столь обнадеживающие прогнозы, в столице готовятся ко всем возможным вызовам.