Во время ракетной атаки подстанция предприятия испытала сразу три ракетных прилета. Это оборудование обеспечивает свет для сотни тысяч человек.

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Как выглядит подстанция сейчас

Сотрудник Укрэнерго Владимир рассказал, что на месте прилета образовалась огромная воронка. Он также добавил, что после попадания спасатели не сразу смогли потушить пожар.

Тогда продолжалась воздушная тревога. Мы не подпускали сюда спасателей, чтобы минимизировать количество жертв. Ведь люди – это самое ценное, что у нас есть,

– говорит Владимир.

Восемь часов спасатели гасили пожар на объекте, который снабжал светом промышленность и дома украинцев. После ликвидации последствий прилетов энергетики и инженеры без передышки пытаются возобновить работу оборудования.

Последствия попадания в электроподстанцию: смотрите видео

Владимир призвал украинцев с пониманием воспринять фактор отключения света. Ведь стабилизация энергосистемы не происходит за 5 минут. На это, говорит энергетик, уходит много времени и сил.

В Украине скоро улучшится ситуация со светом