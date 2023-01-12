Під час ракетної атаки підстанція підприємства зазнала одразу три ракетні прильоти. Це обладнання забезпечує світло для сотні тисяч людей.

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Як виглядає підстанція зараз

Працівник Укренерго Володимир розповів, що на місці прильоту утворилася величезна вирва. Він також додав, що після влучання рятувальники не одразу змогли погасити пожежу.

Тоді ще тривала повітряна тривога. Ми не підпускали сюди рятувальників, аби мінімізувати кількість людських жертв. Адже люди – це найцінніше, що у нас є,

– каже Володимир.

Вісім годин рятувальники приборкували пожежу на об'єкті, який забезпечував світлом промисловість і домівки українців. Після ліквідації наслідків прильотів енергетики та інженери без перепочинку намагаються відновити роботу обладнання.

Наслідки влучань в електропідстанцію: дивіться відео

Володимир закликав українців із розумінням сприйняти фактор відключення світла. Адже стабілізація енергосистеми не відбувається за 5 хвилин. На це, каже енергетик, потрібно багато часу та сил.

В Україні незабаром покращиться ситуація зі світлом