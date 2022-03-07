Российские ракеты пролетели над Молдовой, что считается военной агрессией, – Арестович

Россия 6 марта обстреляла Винницкую область. Ракеты пролетели над Молдовой, что является актом военной агрессии. Алексей Арестович заверил, что страны НАТО должны отреагировать.

Об этом советник главы Офиса Президента сказал в эфире 24 канала. Он отметил, что ракеты выпускали из Черного моря.

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"Калибрами уже не бьют. Удар по Винницкой области был крылатыми ракетами воздушного базирования с самолетов, которые выпускали из Черного моря", – отметил Арестович.

Кстати, ракеты пролетели через воздушное пространство Молдовы, что считается военной агрессией. Сейчас Молдове надо это выяснять,

– подчеркнул советник главы ОП.

Он заверил, что Молдова, Румыния, страны НАТО обязательно дадут оценку этим действиям.

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