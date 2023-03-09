В воздушной тревоге в Запорожье слышали взрывы. Впоследствии в местной ОВ подтвердили – был ракетный удар.
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Последствия "прилетов"
В результате "прилетов" на объектах критической инфраструктуры возник пожар. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев . По предварительной информации, повреждения получили 2 учебных заведения. В постройках вылетели окна.
К счастью, люди не пострадали.
Некоторые районы – без света
Купте отметил, что было обесточено около 20 тысяч абонентов. В некоторых районах отсутствует отопление и водоснабжение.
Все соответствующие службы сразу приступили к работе. Подача электроэнергии, тепла и воды в Запорожье уже частично восстановлена. Работы продолжаются.
Что этому предшествовало
Вечером 9 марта в ряде областей объявили воздушную тревогу. О ракетной опасности сообщил глава Николаевской ОВД Виталий Ким. Вероятно, он подразумевал опасность для ближайших регионов.
Впоследствии в Запорожье раздался ряд взрывов.