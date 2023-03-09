Під час повітряної тривоги у Запоріжжі чули вибухи. Згодом у місцевій ОВА підтвердили – був ракетний удар.

До теми В Україні знову була повітряна тривога: Кім заявляв, що окупанти "шлють" ракети

Наслідки "прильотів"

Внаслідок "прильотів" на об'єктах критичної інфраструктури виникла пожежа. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали 2 заклади освіти. У будівлях вилетіли вікна.

На щастя, люди не постраждали.

Деякі райони – без світла

Куптєв зазначив, щ було знеструмлено близько 20 тисяч абонентів. У деяких районах відсутнє опалення та водопостачання.

Усі відповідні служби одразу розпочали роботу. Наразі подачу електроенергії, тепла та води у Запоріжжі вже частково поновлено. Роботи тривають.

Що цьому передувало

Ввечері 9 березня у низці областей вкотре оголосили повітряну тривогу. Про ракетну небезпеку повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Ймовірно, він мав на увазі небезпеку для найближчих регіонів.

Згодом у Запоріжжі пролунала низка вибухів.

Зверніть увагу! Вночі 9 березня росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку. Окупанти запустили 81 ракету різного базування. Сили ППО із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" знищили 34 крилаті ракети, а також 4 дрони.