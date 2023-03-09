Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що окупанти знову "шлють" ракети. Однак вже після 20:45 в областях пішли відбої.

Важливо Ракетна атака на енергооб'єкти: де найскладніша ситуація та чи вимикатимуть світло

Ймовірно, Кім мав на увазі локальну загрозу по областям, в яких оголошували тривогу. У телеграм-каналах зазначали, що бомбардувальників Ту-22м3 не було зафіксовано. Всі цілі — С300 / РЕБ. Над областями, де була тривога, підняли нашу авіацію.

Де оголошували тривогу

  • Черкаська,
  • Полтавська,
  • Кіровоградська,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Харківська,
  • Донецька,
  • Луганська області,
  • АР Крим.

Вибухи в Запоріжжі

У Запоріжжі жителі чули звуки вибухів. Гучно у місті було, коли тривогу тільки оголосили – близько 21:00. Повідомляли, що у Запоріжжі зникло світло, однак офіційних коментарів від влади не було.

Масована ракетна атака

  • Російська армія запустила 81 пуск ракет різного базування. Сили ППО із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" знищили 34 крилаті ракети, а також 4 дрони.
  • Росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Одна людина загинула, дві – постраждали. У Голосіївському районі Києва є влучання в об'єкт інфраструктури. У Святошинському районі 2 людей госпіталізували.
  • У Львівській області п'ятеро людей загинули під час обстрілу житлового району.