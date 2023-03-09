Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що окупанти знову "шлють" ракети. Однак вже після 20:45 в областях пішли відбої.

Важливо Ракетна атака на енергооб'єкти: де найскладніша ситуація та чи вимикатимуть світло

Ймовірно, Кім мав на увазі локальну загрозу по областям, в яких оголошували тривогу. У телеграм-каналах зазначали, що бомбардувальників Ту-22м3 не було зафіксовано. Всі цілі — С300 / РЕБ. Над областями, де була тривога, підняли нашу авіацію.

Де оголошували тривогу

Черкаська,

Полтавська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Миколаївська,

Одеська,

Харківська,

Донецька,

Луганська області,

АР Крим.

Вибухи в Запоріжжі

У Запоріжжі жителі чули звуки вибухів. Гучно у місті було, коли тривогу тільки оголосили – близько 21:00. Повідомляли, що у Запоріжжі зникло світло, однак офіційних коментарів від влади не було.

Масована ракетна атака