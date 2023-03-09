Внаслідок ракетних обстрілів відомо, що постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго. У низці областей застосували відключення світла. 24 Канал інформує, де найскладніша ситуація та чи впроваджуватимуть стабілізаційні графіки.

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Де найгірша ситуація зі світлом

В Укренерго зауважили, що станом на 19:00 найскладніша ситуація на Харківщині та Житомирщині.

У Житомирській області вдалося відновити живлення критичної інфраструктури, наразі там тривають ремонтні роботи в магістральній та в розподільчих мережах. Втім, ситуація з енергоживленням в області все ще хитка. Ворожі обстріли пошкодили обладнання, яке було відремонтовано після попередніх атак.

Зважаючи на складність отриманих пошкоджень в цьому регіоні, було визначено комплекс ремонтних робіт, які можуть тривати до двох тижнів. Для забезпечення живлення в області впроваджується графік планових відключень.

Графік відключень на Житомирщині / Фото Віталій Бунечко

Водночас на Харківщині енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Зараз заживлена критична інфраструктура (тепло- та водопостачання), опрацьовуються резервні схеми заживлення споживачів.

Зазначають, що протягом декількох днів ситуацію з енергопостачанням в цьому регіоні вдасться стабілізувати.

В Одеській області запровадили планові відключення

Очільник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що внаслідок російських атак в області було пошкоджено декілька ліній електропередач та одна опора.

Марченко попереджає жителів, що у години пікових навантажень на енергосистему в Одеському районі та в Одесі будуть відбуватись погодинні відключення.

Одеські енергетики попереджають, що у ніч на 10 березня вони ремонтуватимуть обладнання, що постраждало під час атаки ворога.

Відтак, з 22:00 до 7:00 буде відсутнє електропостачання для мешканців Одеського району. Для споживачів у Малиновському районі Одеси можливі невеликі перерви в електропостачанні під час перепідключення високовольтного обладнання.

Найближчі кілька днів триватимуть ремонтні роботи на магістральних мережах, пошкоджених через обстріли. Через це можливі обмеження електропостачання згідно графіків стабілізаційних відключень в Одесі та інших районах області,

– йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на Полтавщині

10 березня в області застосують графік погодинного відключення світла. Інформацію щодо тривалості перерв у електропостачанні додатково повідомлять після доведення лімітів електроенергії.

Енергетики повідомляють, що такі обмеження необхідні з метою запобігання порушення режиму енергетичної системи України.

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