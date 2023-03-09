Внаслідок ракетних обстрілів відомо, що постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго. У низці областей застосували відключення світла. 24 Канал інформує, де найскладніша ситуація та чи впроваджуватимуть стабілізаційні графіки.
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Де найгірша ситуація зі світлом
В Укренерго зауважили, що станом на 19:00 найскладніша ситуація на Харківщині та Житомирщині.
У Житомирській області вдалося відновити живлення критичної інфраструктури, наразі там тривають ремонтні роботи в магістральній та в розподільчих мережах. Втім, ситуація з енергоживленням в області все ще хитка. Ворожі обстріли пошкодили обладнання, яке було відремонтовано після попередніх атак.
Зважаючи на складність отриманих пошкоджень в цьому регіоні, було визначено комплекс ремонтних робіт, які можуть тривати до двох тижнів. Для забезпечення живлення в області впроваджується графік планових відключень.
Графік відключень на Житомирщині / Фото Віталій Бунечко
Водночас на Харківщині енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Зараз заживлена критична інфраструктура (тепло- та водопостачання), опрацьовуються резервні схеми заживлення споживачів.
Зазначають, що протягом декількох днів ситуацію з енергопостачанням в цьому регіоні вдасться стабілізувати.
В Одеській області запровадили планові відключення
Очільник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що внаслідок російських атак в області було пошкоджено декілька ліній електропередач та одна опора.
Марченко попереджає жителів, що у години пікових навантажень на енергосистему в Одеському районі та в Одесі будуть відбуватись погодинні відключення.
Одеські енергетики попереджають, що у ніч на 10 березня вони ремонтуватимуть обладнання, що постраждало під час атаки ворога.
Відтак, з 22:00 до 7:00 буде відсутнє електропостачання для мешканців Одеського району. Для споживачів у Малиновському районі Одеси можливі невеликі перерви в електропостачанні під час перепідключення високовольтного обладнання.
Найближчі кілька днів триватимуть ремонтні роботи на магістральних мережах, пошкоджених через обстріли. Через це можливі обмеження електропостачання згідно графіків стабілізаційних відключень в Одесі та інших районах області,
– йдеться у повідомленні.
Яка ситуація на Полтавщині
10 березня в області застосують графік погодинного відключення світла. Інформацію щодо тривалості перерв у електропостачанні додатково повідомлять після доведення лімітів електроенергії.
Енергетики повідомляють, що такі обмеження необхідні з метою запобігання порушення режиму енергетичної системи України.
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