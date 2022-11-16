Российские ракеты упали на территории Польши около 15:40. К сожалению, погибли 2 человека.

Важно На территории Польши упала российская ракета: показываем на карте

Позже в Польше заявили, что движение на границе приостановилось. Нельзя было ни уехать, ни въехать в Польшу. В ночь на 16 ноября украинские телеграмм-каналы сообщили, что движение возобновили.

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Российские ракеты упали в Польше – главное

Россия 15 ноября нанесла массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты били по гражданской инфраструктуре и оставили без света миллионы украинцев.

Владимир Зеленский рассказал, что страна-террористка выпустила по Украине 90 ракет.

На территории Польши, по данным местных СМИ, упали 2 ракеты. Погибли два человека. Польша привела войска в полную боевую готовность. Кроме того, страна инициировала срочную консультацию НАТО.

Джо Байден заявил, что упавшие в Польше ракеты – вряд ли из России. США поддержат Польшу в расследовании трагедии.

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