Російські ракети впали на території Польщі близько 15:40. На жаль, загинули 2 людей.

Зауважте На території Польщі впала російська ракета: показуємо на карті

Згодом у Польщі заявили, що рух на кордоні призупинився. Не можна було ані виїхати, ані в'їхати в Польщу. Водночас у ніч на 16 листопада українські телеграм-канали повідомили, що рух відновили.

Офіційних повідомлень чи коментарів на цю тему наразі не було.

Російські ракети впали у Польщі – головне

Росія 15 листопада завдала масованого ракетного удару по Україні. Знавіснілі окупанти били по цивільній інфраструктурі й залишили без світла мільйони українців.

Володимир Зеленський розповів, що країна-терористка випустила по Україні 90 ракет.

На території Польщі, за даними місцевих ЗМІ, впали 2 ракети. Загинули двоє людей. Польща привела війська у повну бойову готовність. Окрім того, країна ініціювала термінову консультацію НАТО.

Джо Байден заявив, що ракети, які впали у Польщі, – навряд чи з Росії. США підтримають Польщу у її розслідуванні трагедії.

До теми – російські ракети впали у Польщі: коментар Моравецького: дивіться відео