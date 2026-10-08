В эксклюзивном интервью для 24 Канала военный эксперт, генерал-лейтенант и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал о новых воздушных угрозах, модернизации российских дронов, ударах по НПЗ, защите критической инфраструктуры и перспективы уничтожения Крымского моста.

По его словам, Россия разрабатывает новые реактивные дроны, которые фактически являются малыми крылатыми ракетами с дальностью до 800 километров. Также эксперт оценил, что сегодня мешает превратить отдельные успешные перехваты в массовый результат.

Какое новое оружие разрабатывают россияне для атак?

Благотворительный фонд "Закроем небо Украины" постоянно проводит сборы. Расскажите, пожалуйста, что на этот раз собираете? Снова на помощь в обучении наших летчиков, и не только?

Мы завершили предыдущий сбор, помогали мобильным огневым группам с оборудованием. После этого с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса они сбили очень важную крупную цель – реактивный "Шахед". Вопрос в том, чтобы увеличить потенциал имеющихся у нас средств противовоздушной обороны.

Надеемся, что будет масштабировано несколько вариантов, уже более шести, а в нашей стране этим занимаются около двадцати различных компаний и структур, разрабатывающих дроны-перехватчики, которые по своим характеристикам способны уничтожать реактивные дроны. Это очень важно и принципиально.

Я здесь настаиваю еще на том, что реактивные дроны – это вторая волна воздушных целей, которые непросты, сложны и которые нам нужно преодолевать. Первая – это были дроны с бензиновыми двигателями, предыдущие "Шахеды". И Украина справилась с этой задачей и нашла решение в виде дронов-перехватчиков с характеристиками, позволяющими это делать.

Вторая волна – это реактивные дроны, и уже сейчас нужно упреждающе готовиться к уничтожению целей, которые разрабатывают россияне. Это малые крылатые ракеты с более высокими скоростями, которые работают на большей высоте, дешевые, как они считают, и способные действовать на расстоянии до 800 километров.

Но это предварительные оценки. И когда придется все это сочетать и реализовывать, то характеристики могут оказаться не совсем такими, как они хотят. Но мы должны уже работать над этим, чтобы не оказаться в такой ситуации, как это произошло с реактивными "Шахедами", с которыми сейчас приходится бороться и догонять их.

Игорь Романенко о новых реактивных дронах России, ударах по НПЗ и уничтожении Крымского моста: смотрите видео

Почему массовый перехват воздушных целей до сих пор сложен?

Вопрос сейчас и в массовости самого результата сбивания. Мы знаем, что турели уже работают. Вы ранее объясняли, что у оператора мобильно-огневой группы есть всего несколько секунд на реакцию, а значит, автоматизация существенно помогает. Помогают ли именно такие роботизированные турели? И что именно сегодня мешает превратить отдельные успешные перехваты в массовый результат? Финансирование, технологии?

Все вместе. Безусловно, финансирование и сами разработки. То есть, во-первых, чтобы были разработки, нужно финансировать эти проекты, а затем, при наличии нескольких вариантов, которые действительно обладали бы необходимыми характеристиками и были способны уничтожать, и чтобы они были сравнительно дешевыми для этих целей, в данном случае для реактивных "Шахедов".

Турель – это устройство, на которое устанавливается зенитный пулемет, зенитная пушка. У меня сын выполняет задачи в мобильных огневых группах. К сожалению, у них на вооружении, например, американский зенитный пулемет, но другого оборудования, которое бы существенно повышало эффективность этого, нет. Нужен и тепловизор, нужны возможности, чтобы в ночное время, ну и многое другое нужно.

А вот что привозят сейчас за последние несколько суток – автоматизированная турель, во-первых, ее дальность где-то восемьсот метров. То есть это уже фактически последний рубеж, последнее средство по дальности, которое встречает противника перед защитой объекта. А нам нужно, чтобы дальность составляла хотя бы несколько километров, чтобы увеличить вероятность того, что объект, который мы прикрываем, остался бы невредимым.

Значит, такие наработки есть. Мы же сообщаем, что завершаются испытания, проводятся боевые испытания примерно в шести различных подразделениях. И этот процесс завершается, уже говорят об успешных действиях не только этих автоматизированных турелей – последней версии, но и предыдущих; там несколько суток отрабатывали различные варианты.

Но это требует завершения данного процесса, кодификации, принятия на вооружение нашими соответствующими подразделениями. И

для того, чтобы это произошло, нужно произвести большое количество, чтобы обеспечить эффективность. И вот такая непростая работа еще впереди. Она потребует, к сожалению, несколько месяцев, я думаю.

Как Россия защищает НПЗ и зачем ей аэростаты?

Россияне уже прибегают к тактикам чуть ли не времен Первой мировой войны – запускают аэростаты, чтобы защитить свои НПЗ от украинских дронов. А почему же они, такие высокотехнологичные, прибегают к таким методам? И что может помочь им защитить эти НПЗ? Вот эти аэростаты? Или это просто для создания видимости?

Это означает поиск различных возможностей. Эти аэростаты – не новая идея. Их использует, например, Израиль и некоторые другие страны, чтобы, например, поднимать радиолокационные станции (чем выше они находятся, тем дальше видят).

Прямая видимость – такое понятие существует, и поэтому можно раньше обнаруживать цели, затем на такой высоте получать информацию, которую собирают соответствующие средства, и передавать на расстояние – либо самолетам, находящимся в воздухе, либо другим средствам. Это понятный подход.

Но вопрос: как это сделать? Тот аэростат, который они используют, уже дал технический сбой и там падал, но остался, потому что они предполагают, что на него будет оказываться воздействие с нашей стороны, и думают, как от этого защититься.

То есть во время испытаний тот аэростат, о котором вы говорите, падал "клиновидным листом". Результатов пока не достигли. Делают выводы, дорабатывают и так далее. То есть здесь еще в процессе.

И вопрос ведь не только в аэростате. Мы же видим, что они совершенствуют и средства для нанесения воздушных ударов, и средства сбора и обработки информации. Не стоит никогда считать противника полным дураком. Это не наша позиция.

Нужно реалистично изучать ситуацию, нужно изучать характеристики, готовить свой персонал и свои средства, которые будут противостоять таким средствам нападения противника, и, наоборот, формировать, разрабатывать свои средства для того, чтобы быть эффективными как при нанесении ударов по объектам противника, так и при защите нашей противовоздушной и противоракетной обороны. И все это должно основываться на объективной оценке состояния противника, его сил и средств.

Какое место в России является наиболее уязвимым для атак?

Сегодня Подмосковье и Москва оказались под атаками дронов. Была атака на станцию "Володарская", которая обеспечивает московский регион топливом, в том числе и авиационным. И произошел коллапс во всех четырех аэропортах этого узла. Но когда проблемы с топливом почувствует фронт, будут ли они до последнего все-таки ограничивать гражданское потребление, сохраняя поставки армии? Ну и насколько действительно важен удар по "Володарской" ЛВДС?

Важен. Во-первых, в принципе военный аспект заключается в том, что нам нужно повысить уровень потерь во всем, что производит, хранит, доставляет горюче-смазочные материалы в подразделения и части российской армии. Пока еще, несмотря на то, что благодаря нашим ударам у них понизился в разные периоды до 40% – это очень высокий показатель, – он то падает, то поднимается, потому что они восстанавливаются, и это важно.

Влияние само по себе на военную экономику России – это тоже экономический фактор, потому что не все здесь в порядке, и их обеспечение, логистика, все остальное основано на осуществляемой логистике.

Ну и всегда, во все времена, раньше и сейчас, и в перспективе очень важно информационное воздействие в связи с этими событиями и морально-психологическое давление на представителей глубинного народа.

Одно дело смотреть все это по телевидению, а совсем другое, когда все это прилетает, доходит до конкретного гражданина, и даже в столице, в Москве им приходится сначала искать заправку, где есть бензин и дают возможность приобрести, а потом отстоять очередь. Это целый процесс.

И это в Москве и на объектах Московской области, где степень эффективности четырех колец противовоздушной и противоракетной обороны максимальна.

По эффективности еще что касается Крымского моста, он имеет очень высокую степень защиты. Они обеспечили ее и с воздуха, и на земле, и на море, и под водой. Пока, я думаю, что ждет этот мост, его очередь еще впереди. И это непосредственное влияние в таком широком спектре на наши обстоятельства.

И я понимаю, что наше руководство, в частности, реагирует на заявления Трампа, который перекладывает вину за высокие цены на дизельное топливо, да и на топливо в целом в Америке перед выборами в Конгресс, на Украину, чтобы отвлечь внимание от того, что в первую очередь это происходит из-за войны в Иране. А там же не только Ормузский пролив.

Несмотря на все эти усилия, мы, во-первых, продолжим удары именно по этим объектам. Здесь нужно еще подчеркнуть, что нужно не просто бить по резервуарам – они там все равно выгорели, есть запасные, есть другие, – а именно бить по самому уязвимому месту – складам НПЗ.

А если это происходит и в Москве, и в Московской области, то это еще больше повышает важность и значимость таких событий.

Будет ли уничтожен Крымский мост?

Вы упомянули Крымский мост, незаконную лишнюю конструкцию на нашей земле. 8 октября – четвертая годовщина первого подрыва. Так может, как раз пора снова принять меры в отношении мостов в Киеве? И сделать "подарок" Путину, у которого сегодня день рождения?

Я не возражаю. Мне нравится ваша идея. Давайте объединимся и убедим наше военно-политическое руководство, что, возможно, время пришло. Когда мы шутим над этим, значит, мы тверды в этих событиях.

И надо сказать, что для этого должна быть проведена комплексная межведомственная операция очень высокого уровня по его уничтожению.

Мы уже с вами обсудили вопросы обороны во всех сферах этого моста, и если это делать, то это требует соответствующих средств и разработки межведомственной операции. Это означает в рамках Сил обороны Украины. Это усилия и ГУР, и СБУ, и Национальной гвардии. Я не буду перечислять, но все, что входит в соответствующие средства Сил обороны Украины, должно быть сосредоточено, сконцентрировано и осуществлено.

Я думаю, рано или поздно это произойдет так или иначе. Хотя, возвращаясь снова к тому, что вы подняли, возможно, это был бы очень яркий подарок этому диктатору, чуть ли не сказал "человеку". Выдите ли, невозможно так ошибаться, потому что эта фигура – черная страница в истории всего человечества. И еще ему воздастся за все то, что он натворил за это время.

Помогут ли антидроновые сетки для защиты мостов в Киеве?

Говоря о защите мостов, появились фото якобы защиты Северного моста в Киеве антидроновыми сетками. И тут разразилась буря дискуссий. Кто-то говорит: это как мертвому припарка. Разве что когда-нибудь остановят FPV-шки. Некоторые говорят: это все будет защищать. Как вы оцениваете такой уровень защиты? Любая защита, пусть даже символическая, не будет лишней?

К сожалению, у некоторых наших граждан есть такая не самая лучшая черта. И здесь присутствуют примеры подобного насмешливого отношения. Мы помним, как это было, кстати, с сетками, когда россияне начали строить и защищать свои дороги. Мы посмеялись, а потом стали делать.

Послушайте, я всегда проверяю это у наших военных, которые непосредственно выполняют задачи на линии соприкосновения и вообще там, где ведут боевые действия. И если к этому добавить мотоцикл, багги или какую-нибудь лошадь, или тащить все это на себе километров 10–20, пока они доберутся, и это не просто идти, а под угрозой врага, их дронов и прочего, пусть это привезет лошадь, осел или НРК. Все это должно проверяться.

Я сторонник идеи профессионального подхода к этому вопросу, поэтому проблему нужно решать комплексно – и с помощью этих сеток, и с помощью автоматизированных турелей. Сетки – это уже пассивная защита, когда ничто не останавливает, но все летит, и они сработают до того, как будет нанесен удар по объекту.

Вопрос изучается, потому что, например, если сетки металлические, то это нагрузка на эти мосты. Важен объективный, профессиональный подход, который действительно дает результат.

Пусть шаг за шагом, но в комплексе. Начинать "встречу", например, этих реактивных "Шахедов" на дальних подступах нашими F-16, у которых должны быть ракеты, а у нас там дефицит, или даже боеприпасы.

А потом начинается все остальное. Это и есть система противовоздушной обороны. Встречает зенитно-ракетные, зенитно-артиллерийские комплексы в меру своих возможностей, но также на все это нужны боеприпасы. Затем могут работать переносные зенитно-ракетные комплексы на соответствующей дальности, автоматизированные турели и так далее.

И если сформировать, а затем задействовать, в том числе, и пассивные элементы противовоздушной обороны, это разнообразная защита, а также важно, чтобы действовать по всему этому, необходимо обнаружение этих средств, этих же реактивных дронов. Для этого нужны радиолокационные станции, радиотехнические станции, работающие по аудио и видео.

То есть если таких средств много, и они расставлены на большом расстоянии и по всей территории до объекта, то в совокупности все работает эффективно. И почему потенциал составляющих больше, тем сильнее эта противовоздушная оборона по прикрытию конкретного объекта, в нашем случае моста.

Может ли Россия прибегнуть к биологическому оружию?

Кто-то говорит, что Путин достал биологическое оружие и приводит всю возможную аналитику, ссылаясь на экспертов-эпидемиологов, которые писали, что с ядерным оружием у России не получится, а вот с биологическим… Другие говорят: "Ну какая биологическая, ее же не проконтролируешь, пустишь на одних, а заразит она и российские оккупационные войска". Действительно ли Путин может применить чуму в качестве биологического оружия?

Оружие, к сожалению, у них есть. Но что касается самого события, видите ли, это очень серьезное дело. И вопрос: о чем это говорит? Во-первых, возможно, это Божье наказание. У них очень много внутренних проблем, которыми нужно заниматься, а не войной с нашим народом и с нашей страной. Это принципиально.

Во-вторых, посмотрите, как реагировал Трамп, как он прямо говорил о помощи России. И здесь можно вспомнить, что за все свои сроки Трамп ни разу не осудил того же Путина, а только говорил, какой он "сильный" лидер и все остальное.

Верить ему… Мы стали прагматичными реалистами, многое получали от Трампа (и "Томагавки", и батареи "Патриот"). Пусть это будет на совести этого политика, которому уже в ноябре вынесет вердикт его собственный народ и во многом определит его судьбу, я так думаю.

Что касается этой ситуации, нам нужно быть готовыми. Мы видим, как COVID повлиял на весь мир и на все эти обстоятельства, и должны относиться ко всему ответственно. Потому что Путин понимает, что прекращение боевых действий для него может обернуться смертью не только политической, со всеми вытекающими последствиями.

Даже если россиян заставят выйти на реальные переговоры о прекращении боевых действий, у него есть планы: россияне будут разрабатывать новые элементы гибридной войны, гибридных действий против НАТО и других стран.

И в этом для нас, безусловно, заключается опасность – как в поведении Путина и Трампа, так и в том, как это влияет на войну и на ситуацию с безопасностью в мире в целом.

Что свидетельствует о начале скрытой мобилизации в стране-агрессоре?

Роберт Мадяр Бровди говорит, что на 40% увеличивается количество грузов "двести" и "триста". Действительно ли это скрытая мобилизация в действии?

Безусловно. Хотя здесь нужно иметь в виду, что это, безусловно, влияет на потенциал российской армии, но нужно помнить, что Путина это не останавливает. И здесь, возможно, уместно вспомнить 2023 год, когда Валерий Залужный говорил о ложном представлении о том, что большие потери, которые были еще тогда, могут остановить лидера этой имперской страны. Не было тогда такого в отношении Путина, нет и сейчас.

Безусловно, большие потери, а они уже достигли 42 тысяч в месяц. Это очень большой показатель, в принципе, но страна большая, люди там еще есть, и у них экономический и военный потенциал больше, чем у нас.

И поэтому направление нашей деятельности в рамках противостояния – это быстрое освоение технологий, о которых мы, в том числе, сегодня с вами говорили, с применением искусственного интеллекта, с применением действий наших средств в информационной среде, что повышает эффективность наших средств как при нанесении ударов по объектам противника, так и при защите с учетом формирования более мощной системы противовоздушной и противоракетной обороны.