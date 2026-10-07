Об этом в эфире 24 Канала говорили с главным редактором издания AIN Олегом Катковым. По его словам, россияне развивали технологию Mesh-сетей, построенных на китайских модемах.

Могли ли россияне установить ретрансляторы в Киеве?

Как подчеркнул Катков, технически это вполне возможно. Mesh-сеть позволяет дистанционно ретранслировать сигнал через "цепочку" модемов. Фактически россияне получают возможность напрямую управлять дроном в Киеве.

Причем такой сигнал является цифровым и защищенным от помех. Там есть модемы, обладающие функцией ППРЧ, что позволяет менять рабочую частоту. Это называется динамической цепочной ретрансляцией помехозащищенной связи. То есть задача подавить Mesh-связь – совсем нетривиальная,

– отметил Катков.

При этом разместить модем в Киеве россияне вполне могли. Это фактически небольшая коробочка, которую могли установить различные российские агенты. Они могли разместить ее даже на земле. Также там нужно было организовать все так, чтобы у модема было питание и доступ к интернету.

Идея заключается в том, что дрон подлетает и связывается с наземной станцией. Эта станция уже имеет прямой канал связи с оператором, который находится в России, через Интернет. В теории это должно работать. Я уверен в том, что сейчас этот вопрос прорабатывают, чтобы выявить сами модемы и того, кто это сделал,

– отметил Катков.

Реально ли найти российские ретрансляторы в Киеве: смотрите видео 24 Канала

Возможно ли найти эти модемы?

По словам эксперта, технически Силы обороны Украины имеют возможности фиксировать такие каналы связи и выявлять, кто именно это сделал. Сам модем действительно небольшой. Но специалисты ищут не коробку, а сигнал, излучаемый на определенных частотах.

Это то, что можно обнаружить с помощью радиопеленгации. Украина располагает широким спектром средств радиотехнической разведки. Также эту связь можно глушить, хотя это и нетривиальная задача. Сейчас существует соответствующая потребность в защите от таких технологий противника. Украинские производители будут над этим работать. И речь идет не о годах, ведь нужно оперативно удовлетворить эту потребность,

– подчеркнул Катков.

Напомним, советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов считает, что в Киеве работает от 1 до 3 российских mesh-ретрансляторов. По его словам, без стабильного онлайн-управления непосредственно до момента удара точно попасть в опору или ванты моста невозможно.