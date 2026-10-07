Про це в ефірі 24 Каналу говорили з головним редактором видання AIN Олегом Катковим. За його словами, росіяни розвивали технологію Mesh-мереж, які побудовані на китайських модемах.

Чи могли росіяни встановити ретранслятори у Києві?

Як наголосив Кактов, технічно це цілком можливо. Mesh-мережа допомагає дистанційно ретранслювати сигнал через "ланцюжок" модемів. Фактично росіяни отримують можливість напряму керувати дроном у Києві.

Причому такий сигнал є цифровим та завадозахищеним. Там є модеми, які мають функцію ППРЧ, що дозволяє змінювати робочу частоту. Це називають динамічною ланцюговою ретрансляцією завадозахищеного зв'язку. Тобто завдання подавити Mesh-зв'язок – зовсім нетривіальне,

– зазначив Катков.

При цьому розмістити модем у Києві росіяни цілком могли. Це фактично невелика коробочка, яку могли встановити різні російські агенти. Вони могли розмістити її навіть на землі. Також там мали організувати все так, аби модем мав живлення та доступ до інтернету.

Ідея полягає в тому, що дрон підлітає та зв'язується з наземною станцією. Ця станція вже має безпосередній канал зв'язку з оператором, який сидить в Росії, через Інтернет. В теорії це має працювати. Я впевнений в тому, що зараз це питання опрацьовують, щоб виявити самі модеми та хто це зробив,

– зауважив Катков.

Чи реально знайти російські ретранслятори у Києві: дивіться відео 24 Каналу

Чи можливо знайти ці модеми?

За словами експерта, технічно Сили оборони України мають можливості, аби фіксувати такі канали зв'язку та виявляти, хто саме це зробив. Сам модем справді невеликий. Але спеціалісти шукають не коробку, а сигнал, який випромінюється на певних частотах.

Це те, що можна виявити за допомогою радіопеленгації. Україна має широкий спектр засобів радіотехнічної розвідки. Також цей зв'язок можна глушити, хоч це і нетривіальне завдання. Зараз є відповідна потреба в захисті від таких технологій противника. Українські виробники над цим працюватимуть. І йдеться не про роки, адже потрібно оперативно закрити потребу,

– підкреслив Катков.

Нагадаємо, радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов вважає, що в Києві працює від 1 до 3 російських mesh-ретрансляторів. За його словами, без стабільного онлайн-керування прямо до момента удару, точно влучити в опору або ванти мосту неможливо.