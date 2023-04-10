В материале Washington Post отмечают, что в этом "документе" инцидент упоминается как "почти сбитый UK RJ", являющийся ссылкой на обычное для самолетов-разведчиков RC-135 прозвище Rivet Joint.

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Пентагон отказался комментировать инцидент

В октябре 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один самолет приблизился на 4,5 метра.

Уоллес тогда также сообщил, что один из российских самолетов выпустил ракету на расстоянии, но министр не говорил о "почти сбитом" самолет-разведчик Британии, а запуск ракеты объяснил "технической неисправностью".

В WP утверждают, что представители Пентагона и посольства Британии в Вашингтоне отказались комментировать содержание "документа", а посольство России не ответило на запрос.

Что известно о "секретном документе"

Соответствующий документ был опубликован с заголовками для объединенного штаба Пентагона. Он подробно описывает полеты по наблюдению над Черным морем со дня сообщения о "почти сбитом" самолете. Информация имеет отметку SECRET/NOFORN – это означает, что ее нельзя передавать лицам, не являющимся гражданами США.

Там подробно описывается ряд других реакций России на разведывательные полеты американских, британских и французских самолетов в период с октября по конец февраля, пишет издание.

WP отмечает, что данный инцидент подчеркивает баланс, который западные военные чиновники пытаются поддерживать, пытаясь оказать помощь украинским военным и собрать информацию о войне, не втягиваясь при этом в прямой конфликт с Москвой.

Российский Су-27 повредил пропеллер американского дрона

В небе над Черным морем 14 марта исчез американский беспилотник MQ-9 Reaper. Дрон протаранил российский истребитель Су-27, после чего он упал в море к западу от временно оккупированного Крыма.

Европейское Командование Вооруженных Сил США сообщило, что MQ-9 Reaper совершал операцию в международном воздушном пространстве над Черным морем. Несколько раз перед столкновением 2 российских самолета Су-27 пытались перехватить беспилотник, сбрасывая топливо