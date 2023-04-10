У матеріалі Washington Post зазначають, що у цьому "документі" інцидент згадується як "майже збитий UK RJ", що є посиланням на звичайне для літаків-розвідників RC-135 прізвисько Rivet Joint.

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Пентагон відмовився коментувати інцидент

У жовтні 2022 року міністр оборони Великобританії Бен Воллес повідомив, що два російські винищувачі Су-27 перехопили RC-135 у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Зазначають, що один літак наблизився на 4,5 метра.

Воллес тоді також повідомив, що один із російських літаків випустив ракету на відстані, але міністр не говорив про "майже збитий" літак-розвідник Британії, а запуск ракети пояснив "технічною несправністю".

У WP стверджують, що представники Пентагону та посольства Британії у Вашингтоні відмовилися коментувати зміст "документу", а посольство Росії не відповіло на запит.

Що відомо про "секретний документ"

Відповідний документ був надрукований із заголовками для об'єднаного штабу Пентагону. Він докладно описує польоти зі спостереження над Чорним морем з дня повідомлення про "майже збитий" літак. Інформація має позначку SECRET/NOFORN – це означає, що її не можна передавати особам, які не є громадянами США.

Там докладно описується низка інших реакцій Росії на розвідувальні польоти американських, британських та французьких літаків у період із жовтня до кінця лютого, пише видання.

WP зазначає, що цей інцидент підкреслює баланс, який західні військові чиновники намагаються підтримувати, намагаючись надати допомогу українським військовим і зібрати інформацію про війну, не втягуючись при цьому в прямий конфлікт із Москвою.

Російський Су-27 пошкодив пропелер американського дрона

У небі над Чорним морем 14 березня зник американський безпілотник MQ-9 Reaper. Дрон протаранив російський винищувач Су-27, після чого він впав у море на захід від тимчасово окупованого Криму.

Європейське Командування Збройних сил США повідомило, що MQ-9 Reaper здійснював операцію в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Кілька разів перед зіткненням 2 російські літаки Су-27 намагалися перехопити безпілотник, скидаючи паливо