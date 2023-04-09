Варто зауважити, що окрім вторгнення Росії в Україну, "злиті документи" містили докладний аналіз потенційної політики Великої Британії у Південнокитайському морі та діяльність хуситів у Ємені.

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Журналісти встановили першоджерело

Про існування цих документів вперше повідомило видання New York Times після того, як низка російських телеграм-каналів 5 квітня поділилася п'ятьма фотографіями файлів, які стосуються вторгнення Росії в Україну. Проте один з яких був дуже відредагований.

Загалом документи були датовані початком березня, коли їх вперше розмістили у Discord – на популярній серед геймерів платформі.

Проте команда Bellingcat виявила докази, що деякі документи, датовані січнем, могли бути розміщені в мережі ще раніше, хоча поки що точно незрозуміло коли саме. Bellingcat також поговорив із трьома членами спільноти Discord, де були розміщені зображення, які заявили, що за останні місяці на інших серверах Discord було опубліковано набагато більше документів.

Оскільки канали були видалені через розбіжності, спричинені витоком документів, в Bellingcat не змогли підтвердити цю заяву.

Як документи блукали інтернетом

За даними Bellingcat, 1 і 2 березня на сервері WowMao з'явилися більш ніж 30 документів "витоку", багато з яких мають гриф "Цілком таємно". Проте і цей сервер, ймовірно, не був першоджерелом. Користувачі Discord, з якими поспілкувались журналісти, розповіли, що ще раніше файли були опубліковані на нині видаленому сервері Thug Shaker Central.

Один з учасників сервера розповів, що фотографії опублікував адміністратор, а те, що потім перепостили на WowMao, було лише "верхівкою айсберга", якщо порівняти з кількістю документів, опублікованих раніше.

Від сервера Thug Shaker Central наразі не залишилось жодних слідів, крім розповідей користувачів та кількох розрізнених посилань на 4chan. Тому підтвердити правдивість цієї інформації наразі неможливо.

До слова, канали Discord, на яких опублікували документи, датовані березнем, були зосереджені на комп'ютерній грі Minecraft і фандомі філіппінської знаменитості YouTube. Потім вони поширилися на інші сайти, такі як іміджборд 4Chan, а потім вже з'явилися в Telegram, Twitter і, як наслідок, у ЗМІ.

У Discord відмовились коментувати ситуацію. Наразі Міністерство оборони США проводить перевірку та звернулось до Міністерства юстиції для офіційного розслідування.