Россия хочет спровоцировать еще одну войну, – Свитан о "Шахедах" в Беларуси

За последнюю неделю российские дроны залетали на территорию Беларуси уже дважды. Таким образом Россия пытается привлечь страну к боевым действиям против Украины.

Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что "Шахеды", которые залетают в воздушное пространство Беларуси являются запрограммированными. Самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко же не знает, как действовать дальше.

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Россия хочет спровоцировать еще одну войну

По словам полковника запаса ВСУ, вероятнее всего российские дроны запрограммированы и после того, как они залетели в Украину, страна-агрессор сознательно направила их в Беларусь. Такая ситуация происходит не впервые и точно будет не последней.

Белорусские военные наконец-то начали сбивать "Шахеды", понимая, что дрон несет боевую часть, что является угрозой, например, для Мозырского НПЗ. Лукашенко очень переживает за этот завод и может пытаться обвинить в его возможном будущем уничтожении Украину. Однако понятно, что этим занимаются россияне.

Российские беспилотники заходят в Украину, затем в Беларусь, а затем могут возвращаться обратно в Украину. Россия хочет спровоцировать еще одну войну, создать прецедент, чтобы развязать серьезные боевые действия,

– подчеркнул Свитан.

Владимир Путин пытается привлечь Беларусь к боевым действиям, для него это важно. Лукашенко же лоялен к российскому диктатору и не знает, как действовать дальше.

Обратите внимание! Министерство обороны Беларуси подтвердило, что воздушное пространство страны было нарушено беспилотниками, которые нужно было сбивать. Однако Беларусь не упомянула то, что "Шахеды" были именно российскими.