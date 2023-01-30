Соответствующее видео уже распространилось по сети, информирует 24 Канал. Так, 30 января в Москву прибыла новый посол США в России Линн Трейси.

Обратите внимание Маразм крепчает: в России заговорили, что Украина получит ядерное оружие от США

В Москве детей согнали кричать, что "Америка – террорист"

Как пишут пропагандисты, Трейси встретила якобы "группа протестующих с национального освободительного движения". На самом же деле это были обычные дети, скандировавшие "Война – бизнес США" и "Америка – страна-террорист".

На опубликованном видео можно увидеть, что школьники стоят с плакатами "Зачем вы приехали?", "США – страна-нацист", "Зачем взорвали Северный поток" и другие. Лица детей были каменными, потому что они, наверное, даже не понимали, что происходит.

Однако послу было все равно на так называемых протестующих. Она вышла из машины вместе с российскими правоохранителями и отправилась на встречу с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.

Российских школьников выгнали на митинг: смотрите видео

В России призвали "мстить Западу за Макеевку"

Недавно в Самаре прошел митинг в память о ликвидированных в Макеевке российских оккупантах. Собравшиеся обвиняли в их гибели Украину. На мероприятие пришла жена российского генерала и выдала циничную речь о коварном Западе и призвала мстить за оккупантов.

Выступление женщины в контексте "Запад против России", "мы не хотели войны", "у нас не было выбора" – очень даже хорошая манипуляция. И если раньше россиян не волновала гибель их военных, то такая популяризация инцидента в Макеевке может готовить россиян к новой мобилизации.