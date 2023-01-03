Российские СМИ сообщили, что на митинг собралось около 500 человек. Они пришли с русскими триколорами и символикой "Единой России", возложили цветы у Вечного огня. Логично, что путинские сторонники вышли на "митинги" именно сейчас, поскольку пропаганда как раз готовит почву к новой волне мобилизации.
Внимание Россия не планирует завершать войну против Украины, – ГУР
Цинические призывы к мести
Одна из этих "активисток", назвавшаяся женой командующего второй гвардейской армией, Екатерина Колотовкина выступила с речью.
Во время выступления она поспешила заявить, что ее муж – генерал Андрей Колотовкин – не имел отношения к погибшим, но она попросила его о мести.
Мы вместе сломаем врага. Нам не оставили выбор. Ни мы, ни наши мужчины не желали войны. Но весь Запад сплотился против нас. Объединился, чтобы нас уничтожить, нас и наших детей,
– цинично заявила активистка, забыв вспомнить, что именно они вторглись в Украину 10 месяцев назад, именно они пришли убивать наших детей.
Далее россиянка рассказала, что она "впервые с начала "специальной военной операции" попросила мужа отомстить за слезы матерей, за нелестных вдов, за сирот".
Да, русские все еще не называют войну войной. Абсурдность и нелогичность этих слов "активистку" не остановили.
Циническая "плачевная" речь "активистки": видео
Россия готовится к новой волне мобилизации
Выступление женщины в шубе в контексте "Запад против России", "мы не хотели войны", "у нас не было выбора" - очень даже хорошая манипуляция. И если раньше россиян не волновала гибель их военных, то такая популяризация инцидента в Макеевке может готовить россиян к новой волне мобилизации.
Кратко об ударе по оккупантов в Макеевке
- ВСУ не оставили россиян в новогоднюю ночь без поздравлений, они нанесли удар по Макеевке, где наблюдалось значительное скопление российской техники и живой силы.
- В России подтвердили гибель личного состава в Макеевке. По официальным источникам, число погибших наемников 63 человека, впрочем, пропагандисты уверяют, что жертв гораздо больше.