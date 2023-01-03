Российские СМИ сообщили, что на митинг собралось около 500 человек. Они пришли с русскими триколорами и символикой "Единой России", возложили цветы у Вечного огня. Логично, что путинские сторонники вышли на "митинги" именно сейчас, поскольку пропаганда как раз готовит почву к новой волне мобилизации.

Внимание Россия не планирует завершать войну против Украины, – ГУР

Цинические призывы к мести

Одна из этих "активисток", назвавшаяся женой командующего второй гвардейской армией, Екатерина Колотовкина выступила с речью.

Во время выступления она поспешила заявить, что ее муж – генерал Андрей Колотовкин – не имел отношения к погибшим, но она попросила его о мести.

Мы вместе сломаем врага. Нам не оставили выбор. Ни мы, ни наши мужчины не желали войны. Но весь Запад сплотился против нас. Объединился, чтобы нас уничтожить, нас и наших детей,

– цинично заявила активистка, забыв вспомнить, что именно они вторглись в Украину 10 месяцев назад, именно они пришли убивать наших детей.

Далее россиянка рассказала, что она "впервые с начала "специальной военной операции" попросила мужа отомстить за слезы матерей, за нелестных вдов, за сирот".

Да, русские все еще не называют войну войной. Абсурдность и нелогичность этих слов "активистку" не остановили.

Циническая "плачевная" речь "активистки": видео

Россия готовится к новой волне мобилизации

Выступление женщины в шубе в контексте "Запад против России", "мы не хотели войны", "у нас не было выбора" - очень даже хорошая манипуляция. И если раньше россиян не волновала гибель их военных, то такая популяризация инцидента в Макеевке может готовить россиян к новой волне мобилизации.

Справка. По данным ГУР МО, Россия планирует 5 января начать новую волну мобилизации. Вероятно, за это время страна-агрессорка смогла хоть как-то подготовить предварительный призыв и сможет отправить его в армию. Перекрывать потери на фронте надо. По состоянию на 3 января боевые потери противника – более 108 тысяч.

Кратко об ударе по оккупантов в Макеевке