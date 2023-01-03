Російські ЗМІ повідомили, що на мітинг зібралося близько 500 осіб. Вони прийшли із російськими триколорами та символікою "Єдіной Росії", поклали квіти біля Вічного вогню. Логічно, що путінські прибічники вийшли на "мітинги" саме зараз, оскільки пропаганда саме готує підґрунтя до нової хвилі мобілізації.

Увага Росія не планує завершувати війну проти України, – ГУР

Цинічні заклики до помсти

Одна з цих "активісток", яка назвалась дружиною командувача другої гвардійської армії, Катерина Колотовкіна виступила з промовою.

Під час виступу, вона поквапилася заявити, що її чоловік – генерал Андрій Колотовкін – не мав стосунку до загиблих, але вона попросила його про помсту.

Ми разом зламаємо ворога. Нам не залишили вибору. Ні ми, ні наші чоловіки не хотіли війни. Але весь Захід згуртувався проти нас. Згуртувався, щоб нас знищити, нас і наших дітей,

– цинічно заявила "активістка", забувши пригадати, що саме вони вторглись в Україну 10 місяців тому, саме вони прийшли вбивати наших дітей.

Далі росіянка розповіла, що вона "вперше з початку "спеціальної військової операції" попросила чоловіка помститися за сльози матерів, за невтішних вдів, за сиріт".

Так, росіяни все ще не називають війну війною. Абсурдність і нелогічність цих слів "активістку" не зупинили.

Цинічна "плачевна" промова "активістки": відео

Росія готується до нової хвилі мобілізації

Виступ жінки в шубі у контексті "Захід проти росії", "ми не хотіли війни", "у нас не було вибору" – дуже навіть гарна маніпуляція. І якщо раніше росіян не хвилювала загибель їх військових, то така популяризація інциденту в Макіївці, може готувати росіян до нової хвилі мобілізації.

Довідка. За даними ГУР МО, Росія планує 5 січня розпочати нову хвилю мобілізації. Ймовірно, за цей час країна-агресорка змогла бодай якось підготувати попередній призов та зможе відправити його до війська. Перекривати втрати на фронті якось треба. Станом на 3 січня бойові втрати противника – понад 108 тисяч.

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