Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Разведчики отметили, что российские силовики понимают неизбежность наказания за совершенные военные преступления.

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Разведчики получили комплект материалов на командиров чеченцев

Недавно нашей военной разведке был передан целый комплект материалов относительно командиров сводного отряда военнослужащих Росгвардии от Чеченской республики.

Как говорят в ГУР, полученная ими информация была проверена и подтверждена. В частности, говорилось о трех представителях командного звена чеченцев, один из которых уже был ликвидирован в Гостомеле в конце февраля.

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