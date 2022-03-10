Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Розвідники зазначили, що російські силовики розуміють неминучість покарання за скоєні воєнні злочини.
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Розвідники отримали комплект матеріалів на командирів чеченців
Нещодавно нашій воєнній розвідці передали цілий комплект матеріалів щодо командирів зведеного загону військовослужбовців Росгвардії від Чеченської республіки.
Як кажуть у ГУР, інформація, яку вони отримали, була перевірена та підтверджена. Зокрема, мовилось про трьох представників командної ланки чеченців, один з яких вже був ліквідований у Гостомелі наприкінці лютого.
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