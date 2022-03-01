В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что россияне цинично обстреливают ракетами центральную часть Харькова. Они делают это демонстративно.

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"Безумные "освободители" уже не скрывают, что их авиаудары совершаются именно по гражданскому населению", – сказали спасатели.

Оккупанты разрушают центр Харькова: смотрите видео

Обстрелы не прекращают

По предварительной информации от ГСЧС, преступники попали в здание Харьковской ОГА, Оперного театра, филармонии и часть жилмассива. Разрушения получили 4 – 5-этажные жилые дома.

Оккупанты продолжают обстреливать город. Спасатели из-за этого не могут попасть на место бомбардировки и искать под обломками людей. В ГСЧС просят харьковчан не покидать укрытия.

Придет время, когда все военные преступники, все безумные диктаторы предстанут перед судом. И тогда даже сам сатана проклянет вас за каждую каплю пролитой крови наших граждан. Горите в аду навсегда!

– написали в ГСЧС.

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