У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що росіяни цинічно обстрілюють ракетами центральну частину Харкова. Вони роблять це демонстративно.

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"Божевільні "визволителі" вже не приховують, що їхні авіаудари здійснюються саме по цивільному населенню", – сказали рятувальники.

Окупанти руйнують центр Харкова: дивіться відео

Обстріли не припиняють

За попередньою інформацією від ДСНС, злочинці влучили в будівлю Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частину житлового масиву. Руйнувань зазнали 4 – 5-поверхові житлові будинки.

Окупанти продовжують обстрілювати місто. Рятувальники через це не можуть потрапити на місце бомбардування та шукати з-під уламків людей. У ДСНС просять харків'ян не покидати укриттів.

Прийде час, коли всі військові злочинці, усі божевільні диктатори постануть перед судом. І тоді навіть сам сатана прокляне вас за кожну краплину пролитої крові наших громадян. Горіть у пеклі назавжди!, – написали у ДСНС.