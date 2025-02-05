Об этом пишет Forbes, передает 24 Канал. Издание ссылается на видео, которое стало популярным в соцсетях на этой неделе, где двое российских солдат едут на лошадях по украинским землям.

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Производство не покрывает потери

По данным Forbes, механизированные полки врага теряют бронетехнику со скоростью 6 тысяч единиц в год. Они вынуждены пересекать заминированную, простреливаемую артиллерией и патрулируемую беспилотниками территорию, чтобы поддерживать наступательные операции на востоке Украины и контрнаступление в Курской области.

Россия производит около 200 новых БМП-3 и 90 новых танков Т-90М ежегодно, а также несколько сотен других новых бронированных машин, включая колесные боевые машины БТР-82,

– говорится в сообщении.

Этого недостаточно, чтобы заменить потери. Поэтому в течение первых двух лет войны "Кремль с комфортом заполнял четырехзначный разрыв между потерями и производством" старой техникой времен "Холодной войны". Однако сейчас даже эти запасы исчерпываются.

Следующими могут быть лошади

Поскольку бронетехника, даже очень старая, становится все более редкой на российском вооружении, все больше российских штурмовых групп передвигаются на гражданских микроавтобусах и легковых автомобилях. Следующими могут быть лошади,

– пишет Forbes.

Оккупанты оседлали лошадей: смотрите видео

Хотя Россия несет большие потери, она продолжает продвигаться на нескольких направлениях, где украинская оборона ослаблена. Оккупанты смогли сконцентрировать свои силы на ключевых участках фронта.

Насколько бы плохими ни были российские проблемы с обеспечением армии, украинские еще хуже,

– говорят в издании.

К слову, военный обозреватель из Израиля Давид Шарп отмечает – страна-агрессор имеет проблемы с ракетами, которые не достигают целей. Был задокументирован не один такой случай, однако их реальное количество подсчитать невозможно. Шарп вспоминает инцидент, когда по меньшей мере 6 ракет морского базирования "Калибр" упали на полпути в Сирию, убив стадо овец.