Про це пише Forbes, передає 24 Канал. Видання посилається на відео, яке стало популярним у соцмережах цього тижня, де двоє російських солдатів їдуть на конях українськими землями.

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Виробництво не покриває втрати

За даними Forbes, механізовані полки ворога втрачають бронетехніку зі швидкістю 6 тисяч одиниць на рік. Вони змушені перетинати заміновану, прострілювану артилерією та патрульовану безпілотниками територію, щоб підтримувати наступальні операції на сході України й контрнаступ у Курській області.

Росія виробляє близько 200 нових БМП-3 і 90 нових танків Т-90М щороку, а також кілька сотень інших нових броньованих машин, включаючи колісні бойові машини БТР-82,

– йдеться в повідомленні.

Цього недостатньо, аби замінити втрати. Тож протягом перших двох років війни "Кремль з комфортом заповнював чотиризначний розрив між втратами та виробництвом" старою технікою часів "Холодної війни". Однак зараз навіть ці запаси вичерпуються.

Наступними можуть бути коні

Оскільки бронетехніка, навіть дуже стара, стає все більш рідкісною на російському озброєнні, все більше російських штурмових груп пересуваються на цивільних мікроавтобусах і легкових автомобілях. Наступними можуть бути коні,

– пише Forbes.

Окупанти осідлали коней: дивіться відео

Хоча Росія зазнає великих втрат, вона продовжує просуватися на кількох напрямках, де українська оборона ослаблена. Окупанти змогли сконцентрувати свої сили на ключових ділянках фронту.

Наскільки б поганими не були російські проблеми з забезпеченням армії, українські ще гірші,

– кажуть у виданні.

До слова, військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп зауважує – країна-агресор має проблеми з ракетами, які не досягають цілей. Було задокументовано не один такий випадок, однак їхню реальну кількість підрахувати неможливо. Шарп згадує інцидент, коли щонайменше 6 ракет морського базування "Калібр" впали на пів шляху до Сирії, вбивши стадо овець.