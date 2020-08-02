Российское давление и пропаганда в Украине среди прочего распространяются через идеи "русской православной церкви". Глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк считает, что имея рычаги давления на религиозную сферу, российские спецслужбы это умело используют.

Об этом он написал в своей статье, вышедшей на сайте "Зеркало недели".

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По словам Кондратюка, российские спецслужбы используют русское православие как "жесткую" и "мягкую" силу.

О чем идет речь:

Жесткая сила – инспирация протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные столкновения со стражами порядка или провокаторами.

Мягкая сила – влияние на мнение прихожан.

"На этом направлении Россия использует все имеющиеся технологии для противодействия процесса становления Православной церкви Украины, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на них", – отметил глава Службы внешней разведки.

Кроме того, в религиозных общинах активизировалась деятельность пророссийских "казацких" организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по охране общественного порядка.

Это еще один спецпроект Кремля – ​​попытки создания и легализации в регионах Украины парамилитарных формирований в пределах религиозных общин с наделением их правоохранительными функциями,

– добавил Кондратюк.

По его данным, такие попытки фиксировались в Киевской, Винницкой и Запорожской областях.