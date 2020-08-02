Російський тиск та пропаганда в Україні серед іншого поширюються через ідеї "російської православної церкви". Глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк вважає, що маючи важелі тиску на релігійну сферу, російські спецслужби це вміло використовують.

Про це він написав у власній статті, що вийшла на сайті "Дзеркало тижня".

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За словами Кондратюка, російські спецслужби використовують російське православ'я як "жорстку" і "м'яку" силу.

Про що йдеться:

Жорстка сила – інспірація протестних акцій, які можуть легко перерости в показові сутички з правоохоронцями або провокаторами.

М'яка сила – вплив на думку парафіян.

"На цьому напрямку Росія використовує всі наявні технології для протидії процесу становлення Православної церкви України, маніпулюючи почуттями українських вірян і намагаючись усіляко зберегти свій вплив на них", – наголосив глава Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, в релігійних громадах активізувалася діяльність проросійських "козацьких" організацій, які намагаються на місцевому рівні дублювати функції поліції з охорони громадського порядку.

Це ще один спецпроєкт Кремля – ​​спроби створення та легалізації в регіонах України парамілітарних формувань у межах релігійних громад із наділенням їх правоохоронними функціями,

– додав Кондратюк.

За його даними, такі спроби фіксувалися у Київській, Вінницькій та Запорізькій областях.