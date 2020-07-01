У Мелітополі так звані "казаки" зібралися охороняти громадський порядок. Вони вважають, що так само, які правоохоронці мають право затримувати людей і складати на них протоколи. Втім, у поліції думка інша.

За декілька днів до гучної заяви у Мелітополі урочисто відкрили "канцелярію Мелітопольського куреня Запорізького війська низового". Про це написало місцеве видання "РИА-Мелитополь".

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Цікаво, що у церемонії відкриття "офісу казаків" брали участь настоятель храму Георгія Побідоносця (УПЦ МП) отець Максим. Ба більше – вищезгаданий "курінь" співпрацює з УПЦ МП від початку 2000 років.

У місті ми можемо охороняти громадський порядок спільно зі співробітниками поліції, а в селах самостійно. І непокору козакам прирівнюється до непокори поліцейському,

– вважає представників "казаків" Ігор Лисенко.



Відкриття офісу "казаків" у Мелітополі



Відкриття офісу "казаків" у Мелітополі

Що кажуть у поліції

У поліції зі словами Лисенка не погоджуються.

Наразі жодних статутних матеріалів від "Мелітопольського куреня козацького війська Запорізького низового" для узгодження до керівництва ГУНП в Запорізькі області не надходило,

– уточнили.

Також правоохоронці зауважити, що згідно з законодавством свою діяльність громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону проводять виключно під контролем Національної поліції.

Що не так із "казаками" і чому за появою таких повідомлень треба ретельно стежити

За даними Радіо Свобода, лідер цієї громадської організації Олександр Панченко, який також був присутній і на відкритті офісу, фігурує в телефонних переговорах радника президента Росії Володимира Путіна Сергія Глазьєва з депутатом Держдуми Костянтином Затуліним в березні 2014 року. Його називали "людиною, за допомогою якої росіяни сподівалися взяти регіон під свій контроль".

Глазьєв, обговорюючи з Затуліним можливу окупацію Запоріжжя, заявляв, що необхідно "наших козаків висувати на Запоріжжі". Тоді радник Путіна сказав, що говорив з Панченком:

Вони бояться, значить, підкріплення їм якесь треба відправити… Там сидить 50 бандерівців у Запорізькій обладміністрації. Їх треба так само вибити і далі ми вже будемо з ним (Панченком – 24 канал) працювати, щоб він правильні рішення прийняв.

У вересні 2014 року члени "Правого сектора" засунули Панченка у сміттєвий бак, а також облили голову йодом. Він з "георгіївською стрічкою" на грудях прямував в ОДА за грамотами для себе і своїх товаришів.



Панченко з "георгіївською стрічкою"

Цікаво, що перед президентськими виборами 2010 року Панченко подарував майбутньому президенту-втікачу Януковичу шаблю 17 століття і булаву-пернач орієнтовно 17 – 18 століття.



Панченко з Януковичем і булавою

"Російські спецслужби на базі церкви Московського патріархату формують в південних і східних областях України загони "ополчення" за прикладом Донецька і Луганська. Легально і без перешкод як з боку місцевої, так і центральної влади", – прокоментував ситуацію журналіст Петро Шуклінов.

За його словами, це тривожний дзвіночок для жителів Харкова, Миколаєва, Одеси і Запоріжжя.

Медведчук і Росія почали створювати бойові загони. Це означає, що розорити і розбомбити Донецьк і Луганськ їм було мало. Тепер хочуть знищити і інші міста півдня і сходу України. Цими "казаками" повинна займатися Служба безпеки. Ці "казаки" разом з верхівкою РПЦвУ не повинні вилазити з допитів,

– вважає журналіст.