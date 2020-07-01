В Мелитополе так называемые "казаки" собрались охранять общественный порядок. Они считают, что так же, как правоохранители имеют право задерживать людей и составлять на них протоколы. Впрочем, в полиции мнение другое.

За несколько дней до громкого заявления в Мелитополе торжественно открыли "канцелярию Мелитопольского куреня Запорожского войска низового". Об этом написало местное издание "РИА-Мелитополь".

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Интересно, что в церемонии открытия "офиса казаков" принимал участие настоятель храма Георгия Победоносца (УПЦ МП) отец Максим. Более того – вышеупомянутый "курень" сотрудничает с УПЦ МП с начала 2000 годов.

В городе мы можем охранять общественный порядок совместно с сотрудниками полиции, а в селах самостоятельно. И неповиновение казакам приравнивается к неповиновению полицейскому,

– считает представитель "казаков" Игорь Лысенко.

Открытие офиса "казаков" в Мелитополе

Открытие офиса "казаков" в Мелитополе

Что говорят в полиции

В полиции со словами Лысенко не согласны.

Пока никаких уставных материалов от "Мелитопольского куреня казацкого войска Запорожского низового" для согласования руководству ГУНП в Запорожской области не поступало,

– уточнили.

Также правоохранители заметили, что согласно законодательству свою деятельность общественные формирования по охране общественного порядка и государственной границы проводят исключительно под контролем Национальной полиции.

Что не так с "казаками" и почему за появлением таких сообщений нужно тщательно следить

По данным Радио Свобода, лидер этой общественной организации Александр Панченко, который также присутствовал и на открытии офиса, фигурирует в телефонных переговорах советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева с депутатом Госдумы Константином Затулиным в марте 2014 года. Его называли "человеком, с помощью которого россияне надеялись взять регион под свой контроль".

Глазьев, обсуждая с Затулиным возможную оккупацию Запорожья, заявлял, что необходимо "наших казаков выдвигать в Запорожье". Тогда советник Путина сказал, что говорил с Панченко:

Они боятся, значит, подкрепление им какое-то надо отправить... Там сидит 50 бандеровцев в Запорожской обладминистрации. Их надо так же выбить и дальше мы уже будем с ним (Панченко – 24 канал) работать, чтобы он правильные решения принял.

В сентябре 2014 года члены "Правого сектора" засунули Панченко в мусорный бак, а также облили голову йодом. Он с "георгиевской лентой" на груди направлялся в ОГА за грамотами для себя и своих товарищей.

Панченко с "георгиевской лентой"

Интересно, что перед президентскими выборами 2010 года Панченко подарил будущему президенту-беглецу Януковичу саблю 17 века и булаву-пернач ориентировочно 17 – 18 века.

Панченко с Януковичем и булавой

"Российские спецслужбы на базе церкви Московского патриархата формируют в южных и восточных областях Украины отряды "ополчения" по примеру Донецка и Луганска. Легально и без помех как со стороны местных, так и центральных властей", – прокомментировал ситуацию журналист Петр Шуклинов.

По его словам, это тревожный звоночек для жителей Харькова, Николаева, Одессы и Запорожья.

Медведчук и Россия начали создавать боевые отряды. Это означает, что разорить и разбомбить Донецк и Луганск им было мало. Теперь хотят уничтожить и другие города юга и востока Украины. Этими "казаками" должна заниматься Служба безопасности. Эти "казаки" вместе с верхушкой РПЦвУ не должны вылезать из допросов,

– считает журналист.