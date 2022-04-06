Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины 6 апреля.

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Инженерно-саперным подразделением 95-й бригады ДШВ ВСУ уничтожены два танка Т-72Б российских оккупантов,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что именно так проверили эффективность наших противотанковых минно-взрывных заграждений танковые подразделения оккупационных войск России.

Украинские саперы уничтожили российские танки / Фото Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ