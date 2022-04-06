Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины 6 апреля.
Читайте также На Запорожье ВСУ уничтожили РСЗО, танк и 12 россиян
Инженерно-саперным подразделением 95-й бригады ДШВ ВСУ уничтожены два танка Т-72Б российских оккупантов,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что именно так проверили эффективность наших противотанковых минно-взрывных заграждений танковые подразделения оккупационных войск России.
Украинские саперы уничтожили российские танки / Фото Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ