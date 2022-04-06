Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України 6 квітня.
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Інженерно-саперним підрозділом 95-ї бригади ДШВ ЗСУ знищено два танки Т-72Б російських окупантів,
– мовиться у повідомленні.
Зазначається, що саме так перевірили ефективність наших протитанкових мінно-вибухових загороджень танкові підрозділи окупаційних військ Росії.
Українські сапери знищили російські танки / Фото Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ