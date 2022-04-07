Российские танки снова не доехали: бойцы "Азова" ярко уничтожили врага в Мариуполе
7 апреля 2022 , 17:15Читати новину українською
Источник:АЗОВ Мариуполь
Бойцы полка "Азов", которые героически защищают Мариуполь, разбили танки российских оккупантов на улицах города.
Видео момента уничтожения техники опубликовали на странице полка "Азов" в телеграм.
Внимание За последние двое суток в Киеве обнаружили 16 российских ДРГ
На видео видно по меньшей мере две единицы разгромленной техники врага.
Уничтожение вражеских танков бойцами полка "Азов",
– подписали видео военные.
Вчера, 6 апреля, защитники Мариуполя повредили еще два танка, уничтожили склад боеприпасов врага и ликвидировали немало вражеской пехоты.
К слову, отважным защитниками Мариуполя удалось передать помощь. Несмотря на сверхсложную логистику, волонтеры будут делать это снова и снова.
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