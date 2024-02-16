В поле зрения российских таможенников судно попало у побережья Крыма. Оказалось, что яхта имела поддельные документы и самодельный идентификационный номер, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.
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Когда начались приключения яхты
Весной 2019 года туристы из России отдыхали на островах Антигуа и Барбуда. Там они взяли напрокат яхту за 30 миллионов рублей и решили поиграть в пиратов Черного моря. Россияне перегнали судно во временно оккупированный Крым, чтобы устроить там подпольный бизнес.
Впоследствии один из похитителей зарегистрировал яхту по поддельным документам. Судно начали сдавать в аренду для прогулок по Черному морю, где его и заметили российские таможенники.
Пираты в международном розыске
Как сообщают российские СМИ, экспертиза показала, что один из идентификационных номеров яхты был изготовлен самодельным способом. Таможенники обратились к фирме-владельцу судна и там ожидаемо подтвердили, что яхту похитили, а главарь "пиратской" преступной группировки вообще находится в международном розыске.
Полиция Карибских островов также возбудила уголовное дело из-за похищения судна.
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- Пузырева была необходимым игроком в схеме по обходу санкций и поставки в Россию компонентов БпЛА и ракет, которые впоследствии были найдены на поле боя в Украине.
- Ее сообщники, Гольцев и Насриддинов, все еще ждут суда. Дата вынесения приговора Пузыревой еще не назначена, но ей грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.