В поле зору російських митників судно потрапило біля узбережжя Криму. Виявилося, що яхта мала підроблені документи та саморобний ідентифікаційний номер, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
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Коли розпочалися пригоди яхти
Навесні 2019 року туристи з Росії відпочивали на островах Антигуа та Барбуда. Там вони взяли напрокат яхту за 30 мільйонів рублів та вирішили пограти в піратів Чорного моря. Росіяни перегнали судно до тимчасово окупованого Криму, щоб влаштувати там підпільний бізнес.
Згодом один із викрадачів зареєстрував яхту за підробленими документами. Судно почали здавати в оренду для прогулянок Чорним морем, де його й помітили російські митники.
Пірати в міжнародному розшуку
Як повідомляють російські ЗМІ, експертиза показала, що один із ідентифікаційних номерів яхти був виготовлений саморобним способом. Митники звернулися до фірми-власника судна і там очікувано підтвердили, що яхту викрали, а ватажок "піратського" злочинного угрупування взагалі перебуває у міжнародному розшуку.
Поліція Карибських островів також порушила кримінальну справу через викрадення судна.
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