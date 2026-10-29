Российские "Герани-5" уже разгоняются до 1000 километров в час, – "Флэш"

Противодействие таким аппаратам требует от украинского оборонного комплекса создания серийных скоростных перехватчиков. Об этом сообщил советник президента по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, передает 24 Канал.

Adv

популярные видео

Что известно о модернизации БПЛА?

"Флэш" отметил, что фиксация таких показателей заставляет искать принципиально новые подходы к защите неба. Если предыдущая версия "Герань-3" летала со скоростью 280–300 километров в час, то маневрирование современных образцов на значительно более высоких скоростях создает беспрецедентный вызов для средств противовоздушной обороны.

По словам специалиста, создание скоростного летательного аппарата – лишь первый шаг, тогда как основные трудности возникают при его запуске в серийное производство.

Сделать модель, которая быстро летает, – это лишь одна сторона дела. А создать серийное изделие, которое будет очень простым в использовании, – это совершенно другой вопрос– пояснил Бескрестнов.

Реклама

Он отметил, что украинские разработчики уже демонстрировали собственные реактивные дроны-перехватчики. В то же время возникли существенные трудности с системами управления, наведения, автоматического захвата целей и дальнейшим масштабированием промышленного выпуска.

Россия продолжает постоянно модифицировать собственные ударные беспилотники, привлекая к проектам десятки тысяч инженеров. Специалист подчеркнул, что для Украины критически важно научиться опережать противника в этой технологической гонке.

Напомним, что украинские силы уже сбивают высокоскоростные вражеские цели с помощью дрона-перехватчика "Спис". Рабочая скорость беспилотника составляет 450–504 километра в час.

Ранее "Флэш" также предупреждал, что страна-агрессор а также испытывает модификацию "Герань-5 К5-К" с оптической навигацией, и увеличенной высотой полета, что дополнительно затрудняет работу мобильных групп ПВО.