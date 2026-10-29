Російські "Герані-5" вже розганяються до 1000 кілометрів на годину, – "Флеш"

Протидія таким апаратам вимагає від українського оборонного комплексу створення серійних швидкісних перехоплювачів. Про це повідомив радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов, повідомляє 24 Канал.

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"Флеш" зазначив, що фіксація таких показників змушує шукати принципово нові підходи до захисту неба. Якщо попередня версія "Герань-3" літала зі швидкістю 280–300 кілометрів на годину, то маневрування сучасних зразків на значно вищих швидкостях створює безпрецедентний виклик для засобів протиповітряної оборони.

За словами фахівця, створення швидкісного літального апарата є лише першим кроком, тоді як основні труднощі виникають під час його запуску у масове виробництво.

Зробити модель, яка швидко літає, це одна тільки частина. А зробити серійний виріб, який буде дуже легкий у використанні, це абсолютно інше питання– пояснив Бескрестнов.

Він зазначив, що українські розробники вже демонстрували власні реактивні дрони-перехоплювачі. Водночас виникли суттєві труднощі із системами керування, наведення, автоматичного захоплення цілей та подальшим масштабуванням промислового випуску.

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Росія продовжує постійно модифікувати власні ударні безпілотники, залучаючи до проєктів десятки тисяч інженерів. Фахівець наголосив, що Україні критично важливо навчитися випереджати супротивника в цій технологічній гонці.

Нагадаємо, що українські сили вже збивають швидкісні ворожі цілі за допомогою дрона-перехоплювача "Спис". Робоча швидкість безпілотника становить 450–504 кілометри на годину.

Раніше "Флеш" також застерігав, що країна-агресорка також випробовує модифікацію Герань-5 К5-К з оптичною навігацією та збільшеною висотою польоту, що додатково ускладнює роботу мобільних груп ППО.