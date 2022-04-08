Так, в деоккупированном Ирпене показали последствия "русского мира", цинично уничтожившего дорогостоящее оборудование в филиале Института сердца. Об этом сообщил директор института и заслуженный врач Украины Борис Тодуров.

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Оккупанты уничтожили филиал Института сердца в Ирпене

По его словам, 6 апреля он в сопровождении саперов впервые с начала войны смог попасть в филиал. Как оказалось, оккупанты жили на территории медучреждения, а в свободное время обстреливали мониторы, палаты и забор.

В наших корпусах находились орки. Что не смогли украсть, все разбили. Ни одного уцелевшего аппарата и кабинета… Наших пациентов за день до прихода этих тварей нам удалось вывезти в Киев,

– заявил Тодуров.

Все, что российские мародеры успели украсть, они вынесли, а остальное просто обстреляли. В результате – дорогостоящее медицинское оборудование, предназначенное для обследования и лечения людей от кардиоболезней, повреждено и разбито навсегда.

Снаряд попал в один из корпусов филиала, повредил крышу, а на втором этаже сидел снайпер – нашли гильзы.

Кроме того, в подвальном помещении обнаружили убежище рашистов, где они спали и ели. На столах – алкоголь и украденная из украинского магазина красная икра.

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