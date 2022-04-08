Так, у деокупованому Ірпені показали наслідки "русского мира", який цинічно знищив дороге обладнання у філії Інституту серця. Про це повідомив директор інституту та заслужений лікар України Борис Тодуров.
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Окупанти знищили філіал Інституту серця в Ірпені
За його словами, 6 квітня він у супроводі саперів вперше з початку війни зміг потрапити до філії. Яяк виявилося, окупанти жили на території медустанови, а у вільний час обстрілювали монітори, палати та паркан.
У наших корпусах знаходились орки. Що не змогли вкрасти, все розтрощили. Жодного вцілілого апарату та кабінету… Наших пацієнтів за день до приходу цих тварюк нам вдалося вивезти до Києва,
– заявив Тодуров.
Все, що російські мародери встигли вкрасти, вони винесли, а решту просто обстріляли. У результаті – дороге медичне обладнання, призначене для обстеження та лікування людей від кардіохвороб, пошкоджено і розбито назавжди.
Снаряд потрапив до одного з корпусів філії, пошкодив дах, а на другому поверсі сидів снайпер – знайшли гільзи.
Крім того, у підвальному помешканні виявили притулок рашистів, де вони спали та їли. На столах – алкоголь та вкрадена з українського магазину червона ікра.
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