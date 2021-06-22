Об этом свидетельствуют данные Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос", который ведет независимое наблюдение за выборами.
Важно Оппозиции нет смысла объединяться, она не "сметет" путинский режим, – Фейгин
Из-за новых "антиэкстремистских" поправок лишены права избираться:
- те, у кого есть второе гражданство или иностранный вид на жительство (их количество может превышать 6 миллионов человек),
- осужденные за кражу (таких 1,1 миллиона человек за последнее десятилетие),
- осуждены по "антинаркотическим" статьям (за последние 10 лет таких больше 300 тысяч человек),
- осуждены по "политическим" уголовным статьям за экстремизм, агитацию с экстремизмом или язык вражды в выступлениях, материалах, агитации.
Представители общественного движения отметили, что многие дела в России фабрикуют. Фактически этими поправками власти запретили избираться политически активному большинству. Среди которых волонтеры избирательных штабов, участники оппозиционных митингов и политические активисты.
В зоне риска еще тысячи россиян
По данным "Голоса", в зоне риска – еще 10 тысяч лиц, привлеченных к ответственности за организацию или участие в акциях протеста. При повторном нарушении их также ждет лишение права быть избранными.
По мнению представителей "Голоса", репрессивные нормы активно используются, чтобы ограничить участие в выборах действующих политиков. Заметим, что только за последний год в России лишили права избираться 6 политиков.