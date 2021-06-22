Про це свідчать дані Загальноросійського громадського руху на захист прав виборців "Голос", який веде незалежне спостереження за виборами.
Важливо Опозиції немає сенсу об'єднуватись, вона не "змете" путінський режим, – Фейгін
Через нові "антиекстремістські" поправки позбавлені права обиратися:
- ті, у кого є друге громадянство або іноземна посвідка на проживання (їх кількість може перевищувати 6 мільйонів осіб),
- засуджені за крадіжку (таких 1,1 мільйона осіб за останнє десятиліття),
- засуджені за "антинаркотичними" статтями (за останні 10 років таких більше за 300 тисяч осіб),
- засуджені за "політичними" кримінальними статтями за екстремізм, агітацію з екстремізмом або мову ворожнечі у виступах, матеріалах, агітації.
Представники громадського руху зауважили, що багато справ у Росії фабрикують. Фактично цими поправками влада заборонила обиратися політично активній більшості. Серед яких волонтери виборчих штабів, учасники опозиційних мітингів та політичні активісти.
У зоні ризику ще тисячі росіян
За даними "Голосу", в зоні ризику – ще 10 тисяч осіб, притягнених до відповідальності за організацію або участь в акціях протесту. При повторному порушенні їх також чекає позбавлення права бути обраними.
На думку представників "Голосу", репресивні норми активно використовуються, щоб обмежити участь у виборах чинних політиків. Зауважимо, що лише за останній рік в Росії позбавили права обиратися 6 політиків.