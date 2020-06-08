Россияне готовятся к референдуму, на котором, среди прочего, могут обнулить президентские сроки Путина. Рекламировать соответствующие поправки в конституцию страны недавно предложили блогерам в Якутии.

О это известный в регионе блогер Елизавета Газизова рассказала в комментарии изданию "Сибирь.Реалии".

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Свою позицию она также пояснила в заметке на своей инстаграм-странице. По словам Газизовой, она категорически отказалась участвовать в политической рекламе власти. Блогер также отметила: знает о минимум еще одно аналогичное предложение местному блогеру.

Газизова сомневается, что блогеры согласятся на такие предложения. Мол, они "боятся, что у людей будет негативная реакция". Она подчеркнула, что каждый имеет право голосовать "за" и "против".

Нормальный человек, пусть и за деньги, возьмется рекламировать поправки в конституцию? Неужели вы там, наверху, действительно считаете, что все покупается?,

– отметила в заметке блогер.

Она также рассказала, что со стороны тех, от кого поступило предложение, не было никакой реакции на ее сообщение. "Меня никто не запугивал, никто не просил удалить текст. Поэтому считаю, реакция достаточно адекватная", – пояснила россиянка.

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