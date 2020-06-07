Росіяни готуються до референдуму, на якому, серед іншого, можуть обнулити президентські терміни Путіна. Рекламувати відповідні поправки до конституції країни нещодавно запропонували блогерам в Якутії.

Про це відома в регіоні блогерка Єлизавета Газізова розповіла в коментарі виданню "Сибирь.Реалии".

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Свою позицію вона також пояснила у дописі на своїй інстаграм-сторінці. За словами Газізової, вона категорично відмовилася брати участь в політичній рекламі влади. Блогерка також зазначила: знає про щонайменше ще одну аналогічну пропозицію місцевому блогеру.

Газізова сумнівається, що блогери погодяться на такі пропозиції. Мовляв, вони "бояться, що у людей буде негативна реакція". Вона підкреслила, що кожен має право голосувати "за" та "проти".

Яка нормальна людина, нехай і за гроші, візьметься рекламувати поправки в еонституцію? Невже ви там, нагорі, справді вважаєте, що все купується?,

– зазначила у дописі блогерка.

Газізова також розповіла, що з боку тих, від кого надійшла пропозиція, не було жодної реакції на її допис. "Мене ніхто не залякував, ніхто не просив видалити текст. Тож вважаю, реакція досить адекватна", – пояснила вона.

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