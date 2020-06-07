Російська влада пропонує блогерам за гроші рекламувати поправки до конституції
Росіяни готуються до референдуму, на якому, серед іншого, можуть обнулити президентські терміни Путіна. Рекламувати відповідні поправки до конституції країни нещодавно запропонували блогерам в Якутії.
Про це відома в регіоні блогерка Єлизавета Газізова розповіла в коментарі виданню "Сибирь.Реалии".
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Свою позицію вона також пояснила у дописі на своїй інстаграм-сторінці. За словами Газізової, вона категорично відмовилася брати участь в політичній рекламі влади. Блогерка також зазначила: знає про щонайменше ще одну аналогічну пропозицію місцевому блогеру.
Газізова сумнівається, що блогери погодяться на такі пропозиції. Мовляв, вони "бояться, що у людей буде негативна реакція". Вона підкреслила, що кожен має право голосувати "за" та "проти".
Яка нормальна людина, нехай і за гроші, візьметься рекламувати поправки в еонституцію? Невже ви там, нагорі, справді вважаєте, що все купується?,
– зазначила у дописі блогерка.
Газізова також розповіла, що з боку тих, від кого надійшла пропозиція, не було жодної реакції на її допис. "Мене ніхто не залякував, ніхто не просив видалити текст. Тож вважаю, реакція досить адекватна", – пояснила вона.
Поправки до конституції РФ: що відомо про референдум
- Центральна виборча комісія РФ відновила підготовку до референдуму, який раніше довелося перенести через коронавірус.
- На ньому мають проголосувати щодо поправок до конституції, серед яких є обнулення президентських термінів Путіна.
- Російський президент ініціював внесення змін до Конституції в січні. Тоді ж він заявив, що поправки мають бути схвалені всенародним голосуванням, хоча закон цього не вимагав.
- Рішення про обнулення президентських термінів було потрібне Путіну, аби втриматися на посаді. Адже за законодавством РФ, людина не може бути президентом більше ніж 2 терміни поспіль.
- Ця поправка дає Путіну можливість залишитися при владі ще на 12 років – до 2036 року.